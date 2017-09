El encore de Barbra Streisand

Hace dos años publiqué en esta web una reseña sobre el disco “Partners” de Barbra Streisand. Por entonces Barbra había roto todos los récords al ser la primera y única intérprete femenina en debutar con un álbum en el número 1 de los charts de Billboard durante seis décadas consecutivas. Diez de sus discos, incluido Partners, alcanzaban el tope de las listas de ventas de la industria y eso era una hazaña singular. Dos años después supera su logro; acaba de editar, el 26 de agosto pasado, el disco “STREISAND ENCORE: MOVIE PARTNERS SING BROADWAY” y nuevamente se erige como la indiscutible reina de los charts. El CD debutó nuevamente en el 1 y no solo en USA sino también en el Reino Unido y Australia.

¿Qué es ENCORE? pues una exquisita combinación de algunos temas musicales que forman parte del repertorio de los Broadway’s musicals interpretados a dúo con grandes celebridades cinematográficas: Alec Baldwin, Antonio Banderas, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Hugh Jackman, Melissa McCarthy, Seth McFarlane, Chris Pine, Daisy Ridley, Patrick Wilson y un dúo virtual con el extraordinario actor y compositor inglés Anthony Newley fallecido en 1999. La edición de lujo solo conseguible en las tiendas TARGET incluye 4 canciones adicionales nunca antes grabadas por Barbra.

Concebido y dirigido por ella, producido por Walter Afanasieff y la propia diva, con los arreglos de Afanasieff, Bill Ross y Streisand, grabado y mezclado por el impecable ingeniero Dave Reitzas, el disco es como el diamante perfecto y puro, lustroso y convencido de que su brillantez y dureza no pueden ser lastimados. El CD no hace una sola concesión al mercado y sin embargo el mercado lo abraza y rinde culto ¿A qué se debe tal milagro? Iré por partes.

La voz de Streisand tiene 74 años pero permanece límpida, timbrada, sonora y potente como si la edad se le resistiera. Unas canciones inteligentemente escogidas para su tesitura y emoción, y una listísima operación de mercadeo que lanzó a las redes sociales y al canal de video y audio You Tube, cada semana, antes del lanzamiento oficial del disco, pequeños cortos de la interacción de la Streisand con sus acompañantes en el estudio de grabación sin permitirte escuchar los temas completos, pero que fueron sazonando el paladar y alimentando la ansiedad de sus fans.

Como parte de la promoción del álbum hizo una pequeña gira de apenas 10 conciertos por 9 ciudades de USA y Canadá: Los Ángeles, San José, Las Vegas, Chicago, New York, Boston, Washington, Filadelfia y Toronto para los cuales, si adquirías los boletos por Ticketmaster, en el precio de los shows estaba incluido un ejemplar del disco. Su rotunda aparición el día 25 de agosto, unas horas antes de la salida al mercado del disco, junto a Alec Baldwin, en el show de Jimmy Fallon por NBC, el programa de más audiencia antes de la media noche entre las 4 grandes cadenas televisivas norteamericanas multiplicó las expectativas y si se suman las ediciones del disco en vinilo negro, y la especial de colección, de color lila, que editó en exclusiva la librería Barnes & Noble, más las descargas digitales, tendrán ustedes una idea de cómo se coloca un disco no comercial como un hecho comercial, y en el caso que nos ocupa de una calidad con pocos precedentes en la industria discográfica.

Marketing aparte, ENCORE es de lo más exquisito que puede recibir la delicada escucha de sus devotos fanáticos. Un disco imprescindible para acompasar una época donde el ARTE, así, con mayúsculas, solo permanece como patrimonio de los elegidos. Una Streisand que gracias a Dios ha renunciado a abandonarnos ni nosotros a ella.

De los conciertos, a dos de los cuales tuve el privilegio de asistir, comentaré en una próxima entrega.

Por temas en la edición convencional:

At The Ballet (From “A Chorus Line”) with Anne Hathaway and Daisy Ridley

Loving You ( From “Passion”) with Patrick Wilson

Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)? (From “The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd”) with Anthony Newley

The Best Thing That Ever Has Happened (From “Road Show”) with Alec Baldwin

Anything You Can Do (From “Annie get your gun”) with Melissa McCarthy

Any Moment Now (From “Smile”) with Hugh Jackman

Pure Imagination (From “Charlie and the Chocolate Factory”) with Seth MacFarlane

I’ll Be Seeing You / I’ve Grown Accustomed To Your Face (From “Right This Way / My Fair Lady”) with Chris Pine

Take Me To The World ( From “Evening Primrose”) with Antonio Banderas

Climb Ev’ry Mountain (From “The Sound of Music”) with Jamie Foxx

En la edición especial se agregan:

I Didn’t Know What Time It Was (From “Too Many Girls”)

Not A Day Goes By (“ From “Merrily We Roll Along”)

Fifty Percent ( From “Ballroom”)

Losing My Mind (From “Follies”)

Lista completa de sus discos debutando en el número uno de los charts:

People (1964)

The Way We Were (1974)

A Star is Born (1977)

Greatest Hits Volume 2 (1979)

Guilty (1980)

The Broadway Album (1986)

Back to Broadway (1993)

Higher Ground (1997)

Love is the Answer (2009)

Partners (2014)

Encore: Movie Partners Sing Broadway (2016)