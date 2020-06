COVID-19 en el mundo: Estados Unidos alcanza el mayor número de contagios para un día desde el récord de abril

Estados Unidos alcanzó su segundo total diario más alto de casos nuevos el miércoles, incluso antes de que algunos estados informaran sus números completos para el día.

Florida, Texas, Oklahoma y Carolina del Sur reportaron sus totales más altos en un solo día, con Texas reportando más de 6,200 casos nuevos y Florida reportando más de 5,500, ya que el total del país alcanzó 36,126. Se habían identificado más de 35,000 nuevos casos de coronavirus el día anterior. El total diario más grande del país ha sido de 36.739 casos, que se informaron el 24 de abril.

El recuento de casos nuevos, basado en una base de datos del New York Times , mostró que el brote ha estado lejos de ser contenido a medida que Estados Unidos continúa reabriendo su economía. El número de casos ha aumentado en más de 20 estados, principalmente en el sur y el oeste.

Nueva York instituyó una cuarentena para algunos viajeros de otros estados. Y el mercado de valores cayó un 2,6 por ciento a medida que los inversores se preocuparon por lo que significaban las últimas noticias preocupantes para la recuperación económica. Eso podría llevar a algunos estados a desacelerar el proceso de reapertura de negocios, obstaculizar aún más la economía y retrasar su recuperación.

Algunos estados, incluida Nueva York, que en un momento tuvo la mayoría de los casos de virus diarios, han controlado sus números. Pero los casos siguen aumentando en más de 20 estados, especialmente en el sur y el oeste.

El miércoles fue como si el país se hubiera encontrado en marzo, al comienzo de la pandemia, en los primeros días del cierre, cuando las máscaras escaseaban y el número de muertos se disparaba.

El gobernador Gavin Newsom de California dijo el miércoles que el estado había registrado más de 7,000 casos nuevos durante el último día. En el estado de Washington , donde los números de casos han vuelto a aumentar, el gobernador dijo que los residentes tendrían que comenzar a usar máscaras en público. "Se trata de salvar vidas", dijo el gobernador Jay Inslee, un demócrata. “Se trata de reabrir nuestros negocios. Y se trata de mostrar respeto y cuidado mutuo ”.

En Florida el miércoles, el gobernador Ron DeSantis no dio indicaciones de que el estado revertiría su apertura económica, pero instó a los residentes a evitar espacios cerrados con poca ventilación, multitudes y contacto cercano con otros .

El Sr. DeSantis, un republicano, continuó atribuyendo el aumento de las infecciones, especialmente en las ciudades, a las personas más jóvenes que han comenzado a socializar en bares y hogares, a pesar de las reglas en muchos municipios que prohíben las reuniones grupales. Presionó a las personas mayores para que se quedaran en casa tanto como sea posible y les suplicó a los jóvenes que fueran responsables.

"Debe hacer su parte y asegurarse de que no la está extendiendo a las personas que estarán en mayor riesgo de esto", dijo.

El elevado número de casos es el resultado del empeoramiento de las condiciones en gran parte del país, así como el aumento de las pruebas, pero las pruebas por sí solas no explican el aumento. El porcentaje de personas en Florida que dieron positivo ha aumentado considerablemente. Los aumentos en las hospitalizaciones también señalan la propagación del virus.

Arizona informó el martes su mayor número de hospitalizaciones por virus, al igual que Carolina del Norte, lo que llevó a su gobernador, Roy Cooper, a anunciar el miércoles que el estado detendrá la reapertura durante tres semanas y requerirá máscaras faciales. En Texas, más de 4,300 personas con el virus están hospitalizadas, más del doble que a principios de junio.

Pero en Missouri, donde los nuevos informes de casos han alcanzado sus niveles más altos en los últimos días, las hospitalizaciones por coronavirus han disminuido ligeramente en el último mes.

"NO estamos abrumados", dijo el gobernador Mike Parson, un republicano, en Twitter , vinculando el aumento a más pruebas. “Actualmente no estamos experimentando una segunda ola. No tenemos intenciones de cerrar Missouri de nuevo en este momento ".

La Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles que si los gobiernos y las comunidades en las Américas no pueden detener la propagación del virus mediante la vigilancia, el aislamiento de casos y la cuarentena de contactos, puede ser necesario imponer, o reimponer, bloqueos generales.

"Es muy difícil eliminar la picadura de esta pandemia a menos que podamos aislar con éxito los casos y los contactos de cuarentena", dijo el Dr. Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS. "En ausencia de una capacidad para hacerlo, no se puede excluir el espectro de bloqueos adicionales".

Dijo que el creciente número de casos de coronavirus en las Américas no ha alcanzado su punto máximo y que es probable que la región vea un número sostenido de casos y muertes en las próximas semanas.