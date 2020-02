Premio Enrique Almirante para el actor Jorge Martínez

El actor destacado actor cubano Jorge Martínez, ha sido merecedor en 2019 del Premio Enrique Almirante por la obra de la vida. El artista confiesa emocionado su admiración inmensa por el fallecido maestro de actores Enrique Almirante, quien no solo honró en vida la excelencia profesional, sino que ahora, desde la evocación a su figura y legado artístico encomiables, se mantiene enalteciendo el quehacer actoral en nuestro país.

A este lauro otorgado por la Agencia Caricatos, se une el reconocimiento de esa institución en 2009 a Martínez por la mejor actuación masculina en el dramatizado Pasos hacia la montaña. En exclusiva para el Portal de la TV Cubana, el actor asegura sentirse “muy halagado con todos estos reconocimientos”.

De manera especial, subraya que el Premio Enrique Almirante posee para él “una connotación especial, porque lleva el nombre de ese maestro, amigo y persona que nunca se creyó cosas, que entregó con humildad sus conocimientos a las nuevas generaciones de actores”. Martínez comenta que tiene en su habitación el referido premio y siempre lo mira, pues constituye motivo de admiración y respeto por un actor inolvidable.

La exitosa carrera actoral de Jorge en la televisión incluye novelas inolvidables, entre las que se encuentran Las honradas, Destino prohibido, Encuentro, Latidos compartidos (con su desempeño en este dramatizado obtuvo el lauro de actor más popular del país). Asimismo, ha participado en teleplays y series como Tras la huella y Su propia guerra. Este prolífero artista también ha conducido los espacios musicales A moverse, El Expreso y Sonando en Cuba, además de programas variados y galas especiales.

El cine no le es ajeno, ya ha actuado en 12 filmes. Entre estos, hay dos que el público no olvida, La bella del Alhambra y, el más reciente, Últimos días en La Habana, que obtuvo premios internacionales como el de mejor actor en el Havana Films of New York, en 2017, y en la misma categoría en el Festival de Cine Pobre de Gibara, en el 2018.

(Con información de Televisión Cubana)