Por primera vez detectan agua fuera del Sistema Solar (+ Video)

La revista Nature Astronomy presentó lo que podría pasar a la historia como la primera vez que se detecta agua en un planeta potencialmente habitable.

La publicación señala que según las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble, el planeta K2-18 b con una superficie probablemente rocosa y con una temperatura compatible con la vida posee agua en su atmósfera.

El planeta se encuentra a 110 años luz de la Tierra en la constelación de Leo. Está clasificado como una supertierra entendiéndose como un mundo más grande que la Tierra, pero lo bastante pequeño para tener una superficie con continentes y océanos.

Su diámetro es el doble de la Tierra y su masa ocho veces mayor. A pesar de que el telescopio Hubble ha detectado agua en la atmósfera del planeta se desconoce si también la hay en la superficie.

K2-18 b is a planet with a mass between Earth and Neptune in the habitable zone of its star. Its atmosphere is likely to be rich in water. Tsiaras et al.: https://t.co/nEblBgKBtB (free to read link) pic.twitter.com/pHKvvL5gcQ

El astrónomo del University College de Londres y primer autor de la investigación, Angelos Tsiaras, expresó que este es el mejor candidato a exoplaneta habitable que tenemos ahora.

Esta característica convierte a K2-18 b, para los investigadores del Nature Astronomy, en uno de los objetivos más interesantes para estudiar su atmósfera con futuros observatorios como el telescopio espacial James Webb que está previsto lanzar en 2021 o el Ariel en 2028.

A planetary first! Researchers detected signs of water vapor in the atmosphere of a faraway planet in the "habitable zone," where liquid water could potentially pool.

Read about this fascinating world and the findings from @NASAHubble data: https://t.co/wQ6dtmAnl8 pic.twitter.com/mlywWhJavC

— NASA (@NASA) September 11, 2019