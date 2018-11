Respuesta a Intentando una especie de ubicuidad creativa con IBERGECYT 2018

Como habrá usted comprobado a este acertijo lo doté de riqueza interpretativa, tanto en la parte matemática como en la de la creatividad literaria. Los participantes de IBERGECYT así como los de acertijolandia demostraron amplitud interpretativa. Mi intención fue que se trabajara con las edades enteras más cercanas a las dadas. Pero los que tomaron esas y cumplieron con los demás requisitos no es justo desaprobarlos. En lo relativo a las expresiones populares cubanas, se produjo un derroche de creatividad, aunque algunas hayan sido de alcance universal.

Vamos por parte.

I

El padre de Juan está muy pegadito a los 63 años y el padre de Pedro a los 71 años. Si Juan y Pedro, tienen la misma edad impar y la suma de la diferencia con las respectivas edades de sus padres es igual a un número cuadrado perfecto no mayor que 100. Y si además todos los números son enteros.

Determine las edades de las cuatro personas.

Debe fundamentar su respuesta.

Respuesta: Hay diez soluciones posibles.

Al decir pegadito a esos años, y especificar que todos los números son enteros, tendremos cuatro posibilidades de las edades de los padres.

Pegaditos puede ser por defecto o por exceso.

Para 63 sería 62 o 64. Y para 71 sería 70 o 72.

Las cuatro combinaciones serían

62+70= 132

62+72= 134

64+70= 134

64+72= 136

Los cuadrados perfectos no mayores que 100 son

2-4-9-16-25-36-49-64-81-100

Solamente los cuadrados 100; 64 y 36 aportan soluciones, los restantes bien producen contradicciones de paridad, dan una edad par o edad no entera; o producen contradicción por ser una edad en que es imposible procrear o todavía peor con números negativos. Hemos descartado la edad de procreación para menores de 15 años.

Las cinco primeras

Edad de J y P

Edad padre J

Edad padre P

Suma de diferencias

17

62

72

100

35

62

72

64

17

64

70

100

35

64

70

64

49

64

70

36

Pero pueden permutarse las edades de los padres y se duplican las soluciones y llegamos a las diez.

Edad de J y P

Edad padre J

Edad padre P

Suma de diferencias

17

72

62

100

35

72

62

64

17

70

64

100

35

70

64

64

49

70

64

36

En Ibergecyt’2018 hubo dos respuestas muy creativas.

Una de Manuel Toledo, estimado colaborador mío en la Lenin; y luego en otras misiones importantes; que escribió:

Hice una consulta en GOOGLE, puse el enunciado del problema y la respuesta fue: “GOOGLE aún no tiene la solución, pero seguramente cuando culmine Ibergecyt alguien la publicará y estará disponible en el caché de Cuba.

Programé un script sencillo en php para generar todas las combinaciones posibles que respetaran las condiciones del problema y fui agregando condiciones que consideré más lógicas. Aunque con 12-13 años se puede ser padre, desestimé esa variante, ya que a esa edad se debe estar estudiando y no haciendo niñitos.

El resultado fue

Variante 1: Edad de Juan y Pedro= 25. Edades de los padres 62 y 69. Con 81

Variante 2: Edad de Juan y Pedro=41. Edades de los padres 62 y 69. Con 49.

Fin de la cita.

Aquí lo de pegadito se tomó con mayor amplitud y no el más cercano a la edad planteada, de ahí que el programa aportó otros resultados.

La otra fue de un destacado matemático y Dr. C. guantanamero llamado Javier Pérez que respondiendo el reto que le hice aplicó la matemática borrosa o lógica Fuzzy. Javier dio una excelente disertación, llegando a otras soluciones que no comento para no hacer muy larga la respuesta.

Entre los acertijandos se produjeron algunas confusiones al descartar el 100 entre los cuadrados perfectos. Creo que derivado de no leer bien más que por desconocimiento matemático.

Rodo realizó un buen tratado matemático así como Carlos A. Rolando también realizó un excelente razonamiento lógico. Otros acertijandos como Oro, Alejandro, RARJ llegaron a una de las soluciones.

II

Comparto las cincuenta expresiones o dicharachos de la ganadora, Edith Rueda Rodríguez, directora de recursos humanos, del CENSA, en colaboración con otras colegas de dicho prestigioso colectivo laboral.

¿A quién le tiran los pájaros? A la escopeta

¿De quién es el platanal? De Bartolo

¿Quién le dio a Borondongo? Songo

Lo que te den: cógelo

¿De dónde son los cantantes? De la loma

El que no tiene de Congo: tiene de Carabalí

¿Qué le falta a la cucaracha? La patica principal

¿Cuál es la ciudad que más me gusta a mí? Cienfuegos

¿Quién quiere seguir a la antigua? Pijirigua

¿Qué hace María Caracoles? Baila Mozambique

¿Con quién le tocó bailar? Con la más fea

¿Qué baila Cachita cuando está “alborotá”? Cha Cha Cha

¿Cómo se empina el papalote? Dándole vuelta al monigote

¿Quién o aguanta más? La Habana

¿Quién iba a Prado y Neptuno? La engañadora

¿Quién se pinta los labios? María

¿De Altocedro para dónde voy? Para Marcané

¿Dime quién viene por ahí? El caballero de París

¿Qué se come cuando no hay pan? Casabe

¿Quién vende los tamalitos? Olga

¿Por qué no me baño en el Malecón? Porque en el agua hay un tiburón

¿Cómo es el muñeco Pin Pon? Muy lindo y de cartón

¿Con quién se quiere casar arroz con leche? Con una viudita de la capital

¿De qué es la rueda rueda? De pan y canela

¿Dónde están colgadas las sábanas blancas? En lo balcones

Corneta toque a qué. A degüello

La técnica es la técnica; y sin técnica no hay técnica

¿De qué es un granito Estela? De canela

Contigo pan y que más? Cebolla

¿Quiénes no toman sopa? Los guapos

¿Dónde cayo un chino? En un pozo

¿Qué bailamos si yo te toco y tú me tocas? El toca toca

¿Cómo quién vas a explotar? Como Cafungas

¿Qué le digo al cochero? Pare cochero

¿Con cuántas planchas plancha Pancha? Con cuatro

¿Cómo se va en la guagua de San Fernando? Un ratico a pie y otro caminando

¿Camina como quién? Como Chencha la “gambá”

Cambió de palo ¿para qué? Para rumba

¿Si el cubano no llega? Se pasa

¿Qué le gusta a Chacho de Chicha? Que le tenga limpia la choza

¿Por qué no bailo con Juana? Porque Juana tiene juanete

¿Qué hacemos los negros con mamá Inés? Tomamos café

¿De quién es la caldosa? De Kique y Marina

¿Cuándo espero a Juana a tomar café? Mañana por la mañana

¿En qué fue Mambrú a la guerra? Montado en una perra

¿Por qué el negro no quieren que le toquen la puerta? Porque está cocinando

¿Quién le saca brillo al piso? Teresa

Monta que… te quedas

¿Qué se hace con Yumurí y sus hermanos? Guarachar

Soy cubano soy …popular

Otras destacadas de otros cuatro participantes fueron las siguientes

Te pones malita y … fuera de frío

Si no participas “pa” qué te destacas

Completo… Camagüey

¿Cómo quién voló? Como Matías Pérez

Está detrás ¿de qué? Del palo

Éramos pocos y ¿quién parió? Catana

Me saqué ¿qué rifa? La del guanajo

Donde se cae el burro ¿qué se hace? Se le dan los palos

¿Cómo terminó la fiesta? Como la del Guatao

¿Cómo las tiene Ruperto? A pululu

Candela ¿para quién? Pa el sindicato

Hasta que se seque ¿qué? El Malecón

Se tiró con la guagua ¿cómo? Andando

¿Cómo se quedó el gallo de Morón? Sin plumas y cacareando

¿Qué le pasa al camarón que se duerme? Se lo comen los turistas

¿Hasta dónde voy a pie? Hasta Santiago

¿Qué conocí cuando a Varadero llegué? La felicidad

¿Qué debe tener compay gallo? Cuidadito

¿Qué prendan prendan qué? El mechón

¿Qué está haciendo el perico? Está llorando

¿A quién conoce todo el mundo? A Marieta

Suelta la muleta y el bastón ¿ para qué? Para bailar el son

El son es lo más sublime ¿para qué? Para el alma divertir

El que fue a Sevilla perdió la silla y el que fue a Morón ¿qué perdió? El sillón

Como verán logramos una gran y buena cosecha, que en buena medida coincidieron con muchas de las aportadas por ustedes. Pero como era de esperar ustedes enriquecieron esta lista de 74 dicharachos.

Algunos acertijandos aportaron expresiones muy cubanas, de antes y de ahora. Menciono a Marga, Arnaldo G., Rolando; Alejandro,…

Una mención a Rodo que matematizó los dicharachos y a RARJ como de costumbre que le puso sabor poético.

Y a la hora de recoger los bates una tremenda sorpresa: la reaparición de Rosa Fippa con una respuesta que no he podido revisar, aunque sí pude leer su homenaje a nuestra columna Para Pensar…!Tremenda emoción! Gracias amiga. Les sugiero leer sus dicharachos.

Pero las palmas se la lleva Inocencio, aunque descartemos las universales tuvo una admirable cosecha. Ah y esto motivó a RARJ a ponerle salsa cucalambeana.

Seguramente dejé de mencionar a algunos, perdonen a este acertijador que sigue metido en camisas de once varas.

Nos veremos el lunes 26, cerrando noviembre, con un acertijo que todavía no tengo redactado, pero algo digno trataré de proponer.