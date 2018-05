Aurelio Valdés: Un puente cultural de Cuba en Minsk

La llegada de un diplomático a un país siempre es un momento estresante, aunque te reciban con alfombra roja, una metáfora en nuestro caso, que en buen cubano significa “con todos los honores”. Se viene de una cultura diferente y hay que aprender rápido sobre el país porque el respeto es la simiente de toda relación. Como diplomáticos nos hemos formado en el fundamento de ser constructores de puentes entre las naciones, sus instituciones y sus pueblos y la cultura es clave.

Cuba es una isla que está a miles de kilómetros de Belarús. Según Google maps, entre La Habana y Minsk hay exactamente 9 mil 155 kilómetros. “Tenemos que acortar la distancia”- pienso. Y lo que parece físicamente imposible, en la práctica ocurre, pues después de vivir un tiempo en un lugar, al irse, una parte de él queda en nosotros y ya nunca estará tan lejos como la primera vez.

En esas reflexiones estaba cuando llega a la oficina consular mi primer visitante, un joven cuyo físico me hizo recibirlo en español; sin embargo, no hablaba ni una sola palabra en nuestro idioma. De padre cubano y madre bielorrusa, venía exactamente a tramitar su cambio de pasaporte con la intención de pasar un tiempo con la familia paterna.

Al llenarle los datos del formulario, el joven no recordaba la dirección en Cuba. “Padazhditie, pazhaluysta, ia pazvanuyu drugu moiyevó attsá”. Toma su móvil, comunica y le dice al amigo de su papá que está del otro lado de la línea, que me va a poner al habla. Cuál no sería mi sorpresa cuando me llaman por mi nombre y me recuerdan pasajes de mi vida con amigos comunes. “¡Qué chiquito es el mundo!”, exclamo. Desde ese instante, ya no me siento extraña ni sola. “Un gustazo, Aurelio, qué bueno encontrar a amigos de mis amigos tan lejos de Cuba”.

Unos días después, la hija de otra amiga nos invita a conocer el centro de Minsk. El lugar viste ropaje blanco; hay frío y mi cuerpo, que conserva la memoria del trópico, se estremece debajo del abrigo. Camino por una calle de casitas antiguas hasta una pequeña plazoleta ubicada frente al río, hermoso paisaje de luces en la noche, donde radica un bar llamado El Pushka (El cañonazo). “Cómo el de las 9:00 de la noche”, pienso.

Nos detenemos a la entrada y nos dice nuestra guía: “Allí trabaja Aurelio, un cubano que hace los mejores cocteles y el mejor mojito de Minsk; pero su hijo lo ha superado”. El lugar está lleno y no podemos entrar. “Qué bueno –comento- que un cubano tenga éxito difundiendo nuestras tradiciones”.

Desde siglos atrás, a Cuba se le conoce por tres productos fundamentales que inundaron el mercado europeo: azúcar, tabaco y ron. Y eso tiene un valor para Cuba que entroniza hasta con la historia de las luchas patrias por la independencia, tema para otro escrito, no para el de hoy.

Estando en Rusia conocí que en los archivos históricos de ese país están recogidos documentos que testimonian que el zar Pedro I, en su afán por modernizar a Rusia y llevar a su tierra lo mejor, envió a un emisario a la región de Vuelta Abajo, Pinar del Río, a buscar semillas del más exclusivo tabaco del mundo y probarlas en Rusia. Por supuesto, el buen tabaco no solo necesita la excelencia de la semilla, tiene que ver con los componentes del suelo y, evidentemente, con el clima. Pero la intención, aunque anecdótica, es un referente de calidad y de hasta dónde llegó tan tempranamente, la impronta de la pequeña Isla de Cuba en el gigante imperio ruso.

Todo embajador cubano ha de entregar en su desempeño una cuota de humo. No es algo escrito, pero así sucede. Tampoco es un secreto –sin ofender a nadie en el Caribe- que el mejor ron se hace en Cuba, por más lindas y sugerentes que sean las etiquetas y los envoltorios que porten las botellas.

Hace unas noches atrás, mi esposo sacó del armario su “traje de humo” para asistir al convite de los miembros del Club del Tabaco de Minsk. En la invitación se anunciaba que habría una clase magistral sobre tabaco y rones cubanos, donde la presencia del Embajador estaría muy a tono con el programa.

Al llegar a casa horas después, mi esposo me despierta y me comenta cuán grato fue para él ver que el renombrado maestro era un cubano residente en Minsk, quien con elegancia, sapiencia, datos probatorios, conocimientos históricos muy bien estructurados, trasmitió en perfecto ruso, la esencia que define cada uno de los rones cubanos allí expuestos y por qué unos son más afines que otros al tipo el tabaco. “Contra, ¡qué emoción sentí al ver tan bien representada a Cuba!” -me dice –, a lo que yo pregunto: “¿Y cómo se llama el cubano?”, “Aurelio”.

¡Orgullo de ser cubanos!