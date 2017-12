En medio de una fuerte represión y cacerolazos aprueban en Argentina Reforma Previsional a las jubilaciones

Una interminable marea de personas se reunieron esta madrugada en la plaza de Los Dos Congresos con cacerolas, botellas plásticas y banderas argentinas, haciendo escuchar su repudio al ajuste previsional que la Cámara de Diputados debate desde hace más de ocho horas y, de no haber inconvenientes, continuará por cinco horas más. Esta movilización nocturna no sólo ocurre en la ciudad de Buenos Aires sino que estas mismas escenas se viven en diferentes ciudades del país y con otro denominador común, son autoconvocados donde no se ven banderas partidarias.

Por la avenida Corrientes desde el barrio de Almagro bajó una gran cantidad de gente. Algo similar ocurrió por la avenida Santa Fe que eran los que recorrieron antes la avenida Cabildo. Ambas columnas desembocaron luego en la avenida Callao y culminaron en la esquina de Bartolomé Mitre donde está una de las vallas que puso la Policía de la Ciudad.

Otra gran cantidad de personas se ubicaron en la plaza del Congreso donde la policía reinstaló las vallas sobre las esquinas de avenida Rivadavia y Rodríguez Peña y la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís. Son miles que se agolparon en las vallas a que las golpean sin cesar haciendo un ruido que se escucha desde varias cuadras.

La muchedumbre estaba compuesta fundamentalmente por jóvenes, aunque aparecían familias completas, hasta con niños, dispuestas a hacer oír su protesta.

El desfile incesante de personas se mantuvo hasta cerca de las cuatro de la mañana, cuando la policía decidió realizar otra ofensiva represiva. Para eso salió violentamente de detrás de las vallas y se avalanzó sobre los manifestantes que todavía hacían ruido en la Plaza, con el saldo de por lo menos dos nuevas detenciones.

En Rosario, la gente se reunió en el Monumento a la Bandera. Es una multitud autoconvocada que hace escuchar su repudio a la reforma previsional.