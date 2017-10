Puigdemont para proyecto independentista y pide el diálogo con Madrid

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha pedido al Parlamento regional que suspenda la declaración de independencia e ir en busca del diálogo y la mediación internacional. Sin embargo, previamente, ha dado por válidos los resultados del referéndum del 1 de octubre y ha declarado el inicio del proceso hacia la República de Cataluña.

“Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de República”, ha afirmado Puigdemont, dando a entender que declaraba la independencia. Sin embargo, acto seguido, ha añadido: “Eso es lo que hacemos hoy con toda solemnidad y con la misma solemnidad proponemos que el Parlamento suspenda la declaración de independencia para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada”.

En su comparecencia en el Parlamento regional, el jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que “hay muchaspropuestas serias de mediación, algunas de las cuales eran difíciles de imaginar hace poco tiempo”. En este sentido, ha aclarado que “los resultados” del referéndum se tendrán en cuenta “en la época de diálogo que estamos dispuestos a asumir”. “Apelo a la responsabilidad de todos. Al Gobierno español le pido que acepte la mediación”, ha subrayado.

Puigdemont ha calificado la jornada del 1 de octubre de “éxito”, a pesar de “todos los esfuerzos y los recursos para impedir el referéndum”. “Más de dos millones de catalanes votaron porque vencieron al miedo”, ha explicado el jefe del Ejecutivo catalán, que ha subrayado que “es la primera vez que una jornada electoral se desarrolla entre ataques policiales que cargan contra aquellos que hacen cola para meter su voto en una urna”.

Sin embargo, también ha reconocido que es “muy consciente de que hay gente preocupada por lo que está pasando y lo que puede pasar”, en relación a las empresas que en los últimos días han cambiado su sede social a otras ciudades de España.

El presidente de la Generalitat también se ha dirigido al conjunto de los ciudadanos españoles: “No somos unos delincuentes, no somos unos locos, no somos unos golpistas, no somos unos abducidos”. “No tenemos nada en contra de los españoles. La relación no funciona y no se ha hecho nada para revertir la situación”, ha añadido.

Con esta fórmula, el Ejecutivo catalán se ha decidido finalmente por una vía intermedia a través de la cual deja la declaración unilateral de independencia en suspenso para buscar el diálogo y la mediación internacional, pero reiterando su voluntad de convertirse en una República. Sin embargo, es muy posible que la ambigüedad de este discurso no convenza al Gobierno español, que durante las últimas horas ha hecho hincapié en que no aceptaría una declaración de independencia en diferido.

