Encuentran las piernas y la cabeza decapitada de la periodista sueca Kim Wall

La policía danesa informó sobre el hallazgo este sábado de las piernas y la cabeza decapitada de la periodista sueca Kim Wal, quien falleció hace dos meses cuando entrevistaba al inventor danés Peter Madse en su submarino Nautilus.

Los investigadores explicaron hace unos días que el cuerpo fue cortado de forma intencionada, que llevaba tubos de metal fijados y presentaba heridas para extraer el aire de su interior para que se hundiese y no saliera a la superficie.

El fiscal reveló que en el el ordenador de Madse se encontraron vídeos de mujeres ejecutadas y torturadas, aunque el inventor niega que sean suyos y los atribuye a otras personas que tenían acceso a la computadora.

El torso de Wall apareció flotando en el Báltico a finales de agosto, casi dos semanas después de haber sido vista por última vez a bordo del submarino.

Tras ser arrestado Madsen confesó que Wall habría muerto en un acccidente cuando una compuerta de 70 kilos de peso le cayó en la cabeza. Envuelto en pánico, el hombre dijo haber tirado el cuerpo al agua pero insistía en que estaba completo en ese momento.

Pero los fiscales cuestionan esta teoría y creen que Madsen la decapitó antes de lanzar al agua, como parte de una fantasía sexual, y luego desmembró y mutiló su cuerpo antes de arrojarlo fuera de borda.

La autopsia final sobre el torso no pudo determinar la causa de la muerte, pero sí probó que había numerosas mutilaciones en los genitales de Wall.

La talentosa periodista trabajaba en forma freelance con base en Nueva York y Beijing, y había publicado artículos en periódicos como The Guardian y The New York Times, entre otros.

