Iniesta estará con el FC Barcelona hasta que “cuelgue las botas”

“Hoy es un día especial”, aseguró Andrés Iniesta tras confirmar la renovación de su contrato de por vida con Barcelona, club que lo formó y en el que jugará hasta que él decida “colgar los botines”.

“Me llena de orgullo haber dado un paso adelante con mi club, al cual le estoy agradecido por este gesto”, destacó Iniesta, quien espera poder seguir desparramando su talento al equipo que lo formó y en el que se consagró.

“Cuando llegué aquí tenía 12 años. Hoy voy por los 33 y me siento igual de emocionado. Es una sensación indescriptible”, confesó el cerebro del plantel “blaugrana” y de la selección española en la cancha.

“Siempre tuve una sola palabra con el club y le agradezco por la confianza. Espero poder jugar varios años más”, auguró el autor del gol que le dio a España su primera y única Copa del Mundo, en Sudáfrica 2010, al mando de Vicente Del Bosque.

“¿Cómo me siento?. Bien, muy bien, Mientras sienta que puedo jugar en este nivel, daré mi aporte al equipo. Cuando note que mi cabeza y mi cuerpo no responden como antes, daré un paso al costado, pero ahora no quiero pensar en ese día”, bromeó.

Cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa, además de ocho Ligas de España, siete Supercopas de España y cinco Copas del Rey, no parecen suficientes para Iniesta, que ahora va por más.

El capitán “blaugrana” confirmó su “matrimonio de por vida” con Barcelona en la sala de prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou, donde ofreció una conferencia flanqueado por el titular de la entidad catalana, Josep María Bartomeu.

“Hay mucha historia detrás de esta renovación. Mi nombre se asoció a muchos otros grandes equipos, pero internamente sabía que seguría aquí. Espero lograr nuevos objetivos con el Barca”, aseguró Iniesta.

Bartomeu, por su parte, destacó: “Hoy, primera vez en 118 años de historia del club, se firmó un contrato de por vida con un jugador, una recompensa para un futbolista y una persona especial con la que iniciamos este camino en 2003”.

“Iniesta nos dio y nos seguirá dando alegrías”, completó el dirigente sobre el “Manchebo”, referencia para todo fanático “blaugrana” y hasta para los rivales de Real Madrid, que llegaron a ovacionarlo alguna vez en el Santiago Bernabéu.

Verlo jugar es realmente un lujo y Barcelona lo supo desde un primer momento, pues en 1996 lo vio en Albacete y enseguida le echó el ojo. En la Masía, Iniesta se formó y debutó en 2002, en Champions, contra el belga Brujas.

Iniesta es el precursor de una camada de campeones que incluye a Sergio Busquets, Cesc Fabregas, Pedro, Gerard Piqué, Xavi Hernández y el argentino Lionel Messi, que debe haber festejado la noticia desde Argentina.

La “Pulga” contará con su principal socio en cancha por unos años más en Barcelona, mientras le buscan uno que esté a tono en su selección, hoy por hoy marginada del Mundial de Rusia y obligada a jugarse el todo por el todo el martes en Ecuador.

Al menos una buena para Messi, pues Iniesta —a quien entre el argentino y el portugués Cristiano Ronaldo le negaron el Balón de Oro en los últimos años— sigue en Barcelona, ciudad en la que también ama vivir.

Por eso lanzó una apelación a los políticos, convocándolos a dialogar sobre la delicada situación en Cataluña porque, afirma, “merecemos vivir en paz y esta cuestión sólo puede ser abordada con la calma y la serenidad necesarias”.

Un tema, el del referendo del pasado domingo por la independencia catalana, que se hizo presente por estos días también en la selección española que, con Iniesta, busca su pasaje directo al Mundial de Rusia al mando de Julen Lopetegui.

El partido con Albania en Alicante y el que la “Roja” jugará en Jerusalén con Israel por la última fecha de las eliminatorias europeas la próxima semana, quedaron atravesados por la delicada situación en Cataluña.

Esto debido a las críticas que recibió el ya mencionado Piqué, también jugador del Barcelona y uno de los íconos deportivos del independentismo catalán a quien le hicieron sentir su rechazo quienes se oponen a esa voluntad.

“Veo y juzgo la cuestión por lo que es. Pienso que se trata de una situación distorsionada por todas las partes involucradas, pero es muy compleja y difícil de explicar a quienes no la entienden”, destacó hoy Iniesta.

“Mi deseo es que los ánimos se aplaquen y todos podamos vivir un poco más tranquilos porque en estas circunstancias no es fácil para nadie”, completó sobre la situación catalana tras refrendar su amor por Barcelona “de por vida”.

(Con información de ANSA)