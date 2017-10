Estreno en Cubadebate: Videoclip de Adrián Berazaín y Silvio Rodríguez (+ Letra de la canción)

Cubadebate estrena para sus lectores el más reciente videoclip del joven y reconocido cantautor cubano Adrián Berazaín, uno de los más prometedores exponentes de la canción cubana contemporánea, quien canta junto al maestro Silvio Rodríguez el tema “Separadamente juntos”.

“’Separadamente juntos’, es un tema de mi inspiración. Yo le dije a Silvio dónde poner las voces pero al final me pareció bien dejar que él hiciera lo que estimara. De verdad es él quien canta y es Adrián quien compone”, reconoció el trovador.

“A la gente le ha encantado la canción, que trata sobre el momento de la separación y, específicamente, de aquellos encuentros que hay después del final de las relaciones, algo así como una inercia que no se acaba de romper. También va dedicado a las personas que llevan tanto tiempo unidas que, cuando llega la separación, no se dan cuenta de que ya no están juntas”, apuntó Adrián.

“Para un cantautor de mi edad, de mi generación es un honor compartir con Silvio Rodríguez, es algo que le agradezco tremendamente”, afirmó Berazaín en declaraciones hace un tiempo a Suenacubano.

Este tema forma parte del álbum Rock and roll y carretera, el tercer disco de Berazaín. El álbum saldrá al mercado este mismo año con el sello de la casa discográfica Bis Music.

Separadamente juntos

Separadamente juntos

Después de haber terminado

Ya se van y ya se vienen

Por donde mismo han pasado.

Separadamente juntos

Y sin reconciliación

Compartiendo aún la almohada

La cuchara y la ilusión.

Separadamente juntos

Con un gesto entre las cejas

Ignorando pero amando

Cada beso y cada queja.

Separadamente juntos

Como el sueño y el desvelo

Bajo la misma sombrilla

Bajo el mismo aguacero.

Atrapados en el eco de un final

Sin acabar

Sin volver a ser los mismos

Y sin fondo en el abismo

Donde fueron a parar

Con la bendición de la costumbre

Y de un ángel que se aburre.

Separadamente juntos

Nadie supo que pasó

Simplemente que algo bello

De repente se quebró.

Separadamente juntos

Se les ve solucionar

Esa irónica salida

La de nunca terminar.

Atrapados en el eco de un final

Sin acabar

Sin volver a ser los mismos

Y sin fondo en el abismo

Donde fueron a parar

Con la bendición de la costumbre

Y de un ángel que se aburre.

Separadamente juntos

Se les ve solucionar

Esa irónica salida

La de nunca terminar.