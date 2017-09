Residente critica a EEUU por prohibir ayuda a Puerto Rico proveniente de otros países

René Pérez, Residente, usó su cuenta de Instagram para criticar fuertemente al gobierno de Estados Unidos por prohibir la llegada de ayuda a Puerto Rico proveniente de otros países. Esto tras el azote del huracán María a la Isla.

“Trato de no politizar la situación actual pero en nuestra isla es imposible no hacerlo. Estuve dos semanas intentando organizar ayudas internacionales con países latinoamericanos, todo estaba en pie hasta que llegó el Gobierno de Estados Unidos a prohibir cualquier tipo de ayuda que llega del extranjero. A México le llegaron hasta los chinos a ayudar y a pesar de que su situación es crítica al igual que la de la isla, ellos están avanzando gracias a su poder de autodeterminación. ¿Cuando nos vamos a dar cuenta que somos mejores siendo socios de Estados Unidos y del mundo en lugar de esclavos? ¿Cómo rayos vamos a pensar que el gobierno de los Estados Unidos nos ayudará más siendo estado, si ni tan siquiera pudieron ayudar a New Orleans cuando Katrina, si ni tan si quiera su gobierno nos respeta?”, expuso.

El intérprete añadió que pasó la emergencia fuera de la Isla, pero toda su familia se encuentra aquí, “sufriendo de la misma forma que los demás boricuas”.

“Termino mis compromisos el domingo en Chile y junto con la recolecta voy directo. Mi donación monetaria la entregaré personalmente porque quiero asegurarme que llegue a donde tiene que llegar. El gobierno de USA solo nos dió 10 días para poder traer ayuda internacional por tal razón estoy armando un equipo de ayuda proveniente de Chile, Argentina entre otros países para ir a reconstruir casas. Les cuento esto porque vamos a necesitar mano de obra que nos acompañe. Les voy a avisar. Gracias a todo el pueblo que se ha sumado para ayudar y a las figuras publicas del país que se han sumado. Yo voy a todas y daría la vida por mi país. Acá tienen un hermano”, concluyó.

(Con información de Primera Hora)