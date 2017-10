Reprochan inmovilismo de gobierno español ante crisis en Cataluña

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, criticó la falta de voluntad política del gobierno de Mariano Rajoy para buscar una salida a la crisis en Cataluña, que mañana celebrará un referendo independentista.

En un acto de su agrupación en la ciudad vasca de Bilbao, Sánchez arremetió contra el ejecutivo del conservador Partido Popular (PP) por permanecer seis años cruzado de brazos frente al grave conflicto territorial en esa comunidad autónoma del noreste del país.

Eso es de todo menos de sentido común, subrayó el secretario general de la principal fuerza de la oposición en España, tras achacar al PP el constante crecimiento de las aspiraciones secesionistas en esa próspera región de 7,5 millones de habitantes.

Para el máximo dirigente del PSOE, en la solución de esta compleja situación, considerada la peor crisis institucional en cuatro décadas de democracia española, no caben ‘ni siglas, ni ideologías ni intereses’ partidistas.

Es momento de ser generosos, de anteponer la convivencia y entre todos encontrar un arreglo que satisfaga al conjunto de la sociedad catalana, enfatizó.

El líder de la centenaria agrupación socialdemócrata, quien hasta ahora respaldó -pero con matices- el cerco judicial y policial ordenado por Rajoy para impedir la consulta, censuró la judicialización del diferendo.

Nosotros estamos con el Estado a pesar de este gobierno, aclaró Sánchez, luego de advertir a la derecha gobernante que si la política consistiera solo en el ejercicio escrupuloso de la ley en España gobernarían los jueces, y no es el caso, indicó.

‘Por supuesto que sin ley no hay salida, pero tampoco sin política la hay’, añadió el socialista, tras emplazar también a los dirigentes independentistas catalanes a recuperar la senda de la legalidad.

‘No podemos participar en un proceso que no es democrático, no sólo porque no es legal, sino porque fractura a la sociedad catalana’, opinó en alusión al referéndum de autodeterminación, convocado por el ejecutivo autonómico y suspendido por el Tribunal Constitucional.

Recordó que cuando el PSOE dejó el poder en 2011, el independentismo en Cataluña representaba el 15 por ciento y ahora está por encima del 40 por ciento.

Reprochó que desde entonces la administración de Rajoy desoyó las reivindicaciones de los ciudadanos de esa región -tanto de partidarios como de detractores de la independencia- a favor de un nuevo encaje de esa comunidad en España.

Sánchez reiteró su propuesta de una reforma de la Constitución de 1978 para modernizarla y reconocer la diversidad de todos los pueblos de la nación ibérica.

(Con información de Prensa Latina)