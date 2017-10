Adiós a los primeros iPhone y Nokia: firmas telefónicas eliminan las redes 2G en todo el mundo

Adiós al iPhone originario y a los primeros Nokia. La compañía telefónica neozelandesa 2degrees anunció recientemente que planea dejar de utilizar las redes 2G para “sustituirlas con servicios de 4G que los clientes solicitan cada vez más”.

Desde la empresa comentaron que la mayoría de los clientes no se dará cuenta del cambio por haber estado usando teléfonos inteligentes que no necesitan tecnología obsoleta. No es un caso aislado.

2degrees ya ha puesto fecha al fin del servicio: dejará de facilitar 2G en marzo del 2018. La firma telefónica ya ha comenzado a enviar avisos a los clientes que utilizan la red 2G para que sustituyan su teléfono móvil por uno que cuente con los estándares 3G o 4G.

La postura de 2degrees es parte de una tendencia general: firmas telefónicas están dejando en todo el mundo de prestar los obsoletos servicios de 2G, por lo que los clientes que tienen modelos de teléfonos viejos ya no pueden ni escribir mensajes ni hacer llamadas.

El 2G, o tecnología inalámbrica de segunda generación, es un estándar de comunicaciones móviles que permite hacer llamadas, enviar SMS y transmitir una cantidad limitada de datos. La herramienta apareció en el año 1991 y desde entonces está siendo sustituida por las redes de 3G y 4G. Y se espera que próximamente aparezca el estándar de 5G.

Los pioneros en dejar de usar la 2G fueron los japoneses, que empezaron hacerlo en el año 2008. Durante los siguientes cuatro años Japón se convirtió en el primer país que no facilita este estándar. Desde el 2008 hasta ahora, decenas de firmas telefónicas en el Reino Unido, Tailandia, Canadá y los Países Bajos entre otros Estados han desactivado el servicio.

Sin embargo, no todas las decisiones destinadas a dejar de utilizar 2G se deben a que el servicio haya caído en desuso. Este 27 de septiembre, por ejemplo, la telefónica UTS, de la isla caribeña de San Martín, informó de que la mayor parte de la infraestructura de las redes 2G quedó destruida por los huracanes Irma y María. En vez de restaurar las instalaciones dañadas, en la empresa decidieron centrarse en el desarrollo de los estándares de tercera y cuarta generación, 3G y 4G.

En suma, la desaparición paulatina de la segunda generación de redes móviles afecta fundamentalmente a los dueños de teléfonos con botones, aquellos que comenzaron a comercializarse a comienzos de la década de 2000.

Aunque el proceso va más allá. A comienzos de este año, la decisión de la compañía estadounidense AT&T de liberar las frecuencias ocupadas por 2G para ampliar las redes de 4G se convirtió en la despedida del primer iPhone de EE.UU. El ‘smartphone’, lanzado en 2007, solo funcionaba a partir del estándar 2G proporcionado por la citada empresa telefónica.

(Tomado de Rusia Today)