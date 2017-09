El Che bajo el uniforme de un cadete de West Point (+ Fotos)

Esta si son fotos que no deben dejar de ver. Llegaron al mundo por sendos tuits del Teniente de segunda Spenser Rapone y fueron tomadas en mayo durante su graduación en mayo de 2016 como cadete de la Academia Militar de West Point, la formadora más importante y prestigiosa de los oficiales estadounidenses. Spencer abre su uniforme y ¡Lo increíble! Lleva un pulóver o t/shirt del Che Guevara, el revolucionario y guerrillero cubano/argentino.

West Point ha respondido a los tuits de este septiembre con una declaración oficial sobre el «mensaje pro-comunista escondido bajo el uniforme», según publico el sitio digital de Army Times.

El Ejército ha comenzado una investigación del joven de 25 años que sirvió en Afganistán y luego entro en la Academia Militar de West Point auspiciado por un congresista de Pennsylvania que ahora ha criticado fuertemente su posición política.

«Second Lieutenant Rapone‘s actions in no way reflect the values of the U.S. Military Academy or the U.S. Army,», dice la declaración de West Point, y la traducimos «Las acciones del teniente segundo Rapone de ninguna manera reflejan los valores de la Academia Militar de EE. UU. o del Ejército de EE. UU.»

En la segunda de sus fotos, el joven militar -que integra la 10ma Division de Montana con base en Fort Drum, en el estado de Nueva York-, escribió un mensaje en el fondo de su gorra de gala que dejó más perplejos aun a quienes lo vieron , «el comunismo vencerá», y saluda con su puño izquierdo cerrado. Si hay alguna duda, afirma un tuit de Commie Bebop (@punkproletarian) del 25 de septiembre, añade «hasta la victoria siempre».

Rapone, que se describe en su perfil de medium.com como un oficial de infantería del Ejercito, publicó su primer tuit el domingo para apoyar la protesta de jugadores de la Liga Nacional de Futbol rugby de Estados Unidos (NFL) que se han unido al quarterback Colin Kaepernick en su peculiar acción para denunciar el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.

Colin Kaepernick

Kaepernick, ex jugador del San Francisco 49ers, no fue contratado por la NFL tras iniciar esa protesta y ello da para otra Una Foto Una Historia.

Esa manifestación, que para el presidente Donald Trump y muchos otros significa una ofensa al himno y a la bandera de Estados Unidos, porque en lugar de mantenerse de pie y con la mano derecha sobre el corazón, como dictan las reglas, se arrodillan o levantan el puño, es seguida también por muchos, incluidas personalidades del deporte, las artes y movimientos sociales, además de militares en activo y veteranos. El tuit de Rapone iba acompañado de la etiqueta #VeteransForKaepernick.

Para el Ejercito y específicamente las declaraciones que hizo al Army Times la teniente coronel Tonya Stokes, de la 10ma. Division de Montana, ellos permiten la libertad de expresión para los soldados, pero Rapone «cruzó la línea con sus declaraciones políticas hechas en uniforme. Por supuesto, la conservadora Legión Americana de Veteranos de las Guerras también ha rechazado las manifestaciones ante el himno nacional como «irrespetuosas» al país y a los militares.

La controversia está encendida en las redes sociales y en los medios, tanto por Rapone como por Kaepernick.

Aun no ha trascendido que pudiera ocurrirle al veterano de Afganistan y oficial de la 10ma. Division de Montana que se ha declarado «comunista», pero estos tuits y otros ya se pueden leer.

Por supuesto también lo han inundado las críticas y algunos le llaman «traidor», pero el Democratic Socialists of America Veterans Working Group, al cual pertence Spenser Rapone, se ha parado a su lado.

El Grupo de trabajo de los veteranos de la DSA intenta proporcionar un conducto para que los veteranos se conecten con sus comunidades y con otros para luchar por nuestros objetivos comunes: racial, económica, social, ambiental, género, justicia de los derechos religiosos y la discapacidad.

«Nuestra misión continúa como organizadores y compañeros ayudando a promulgar el socialismo democrático», aseguran en su página web.

Otras opiniones de Rapone le definen en su posición anticapitalista. El diario Daily Mail (versión online) público que en junio de 2016 el joven militar escribió «Fascistas deshumanizan a los oponentes políticos… La violencia contra la extrema derecha es resistencia, no agresión» y en julio de ese mismo año asevero: «Con ese discurso, Trump confirma las peores sospechas: él es un fascista».

Asi van las cosas en Estados Unidos donde las divisiones de la sociedad se profundizan y no pocos consideran que el nuevo presidente y sus expresiones en discursos y tuits en su cuenta Twitter favorecen y profundizan la controversia y también la violencia que ocurre entre manifestantes y contramanifestantes.

Habran muchas fotos y muchas historias mas para comentar. A esta hay que darle seguimiento…

(Tomado de Juventud Rebelde)