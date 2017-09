Con dos goles de Cristiano Ronaldo y otro de Bale, Real Madrid derrota 3-1 al Dortmund

El extremo portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, marcó dos goles en el triunfo de su equipo, Real Madrid, ante el Borussia Dortmund alemán.

El otro tanto del conjunto blanco (el primero del partido) lo consiguió Bale después de una excelente definición de zurda. Por los de casa descontó Aubameyang.

En otros resultados, el Sevilla derrotó al Maribor 3-0 con hat-trick de Ben Yedder; Harry Kane consiguió igual cifra de goles en el triunfo del Tottenham ante el APOEL; el Manchester City venció dos (De Bruyne y Sterling) por cero al Shakhtar Donetsk; Spartak de Moscú (Fernando) y Liverpool (Coutinho) empataron a un gol; Besiktas doblegó 2-0 al Leipzig; Oporto goleó al Mónaco 3-0 y tres dianas anotó también el Napoli en su victoria sobre el Feyenoord.

La crónica del encuentro:

Cayó el muro de Dortmund, que ya es tierra conquistada por el Real Madrid, experto en abordar con acierto desafíos extraordinarios. No hay barrera que no salte el equipo de Zidane, que nunca había ganado en casa del Borussia, como nunca antes había sumado dos Champions consecutivas ni tantas otras cosas que ya forman parte de su historia, de la leyenda del propio futbol. Modric y Kroos, espléndidos, sacaron su batuta de maestros del balón, de sabios del juego, y como siempre que pasa eso la orquesta del campeón sonó como la filarmónica. El mazo de Cristiano, dos goles, y Bale fue la percusión en una obra magna, que sonó de maravilla, la primera en el infierno amarillo.

La cita exigía lo mejor y el Madrid lo dio. Nadie más fiable en Europa. No hay tregua en los partidos en Dortmund, un extraño todo o nada que monta el Borussia al abrigo de su inconfundible hinchada y su majestuoso estadio. Son encuentros que los rivales viven peligrosamente, donde juegas y corres o sufres y mueres. Suelen ser citas de alto riesgo para el equipo blanco que ayer, sin embargo, empezó a manejarse bien con la pelota, que es la mejor forma de apagar una caldera. La ligereza defensiva del Borussia, con la defensa tan adelantada que parecía al borde de un precipicio y muchas veces desguarnecida, fue muy bien descifrada por Casemiro e Isco. Del último pase, previo al gol cantado, no se podía decir lo mismo. Primero Carvajal, que se enredó en un regate para disparar con su pierna peor, y después Cristiano, que la dejó algo corta, concedieron algo de aire al Dortmund en un primer cuarto de hora tan frenético que parecía haber durado 60 minutos. Tres minutos después, un buen centro de Carvajal encontró la zurda de Bale, que disparó sin dejarla caer a la escuadra (minuto 18). Nada pudo hacer Burki, salvo recoger la bola de la red. Otro golazo del delantero proscrito que parece soltarse los grilletes a kilómetros de su casa. Marcó en La Coruña, San Sebastián y también en el corazón de Alemania. No debe ser casualidad.

El Dortmund no está preparado para esto. En la Bundesliga no ha ido ni un minuto por debajo en el marcador en las seis primeras jornadas. Dio un coletazo, tras una pérdida de Isco en el centro del campo, en una jugada en la que pudo empatar, pero Ramos acertó a despejar tras dar con la mano. Kuipers (que sacaría un par de amarillas rarísimas a Bale y Modric) no interpretó voluntariedad. Pero fue una excepción a una regla que hablaba del dominio blanco, con Casemiro, Modric, Isco y Kroos pasándose la bola, algo que hacen con más soltura fuera de casa, como si no estuvieran tan cómodos haciendo lo mismo en el Bernabéu, donde tampoco es que reine la paciencia precisamente. Si algo se le puede reprochar fue no encontrar el segundo gol. Lo buscó Cristiano en un par de ocasiones y sólo al final, minutos antes del descanso, el Borussia empujó al Madrid hacia su área. Ramos y Varane, soberbios toda la noche, soportaban sin apuros el andamiaje defensivo.

El encuentro se rompió aún más en el segundo tiempo, como si la hoguera pidiera más madera. Todo pasaba en las áreas. Las idas y venidas daban lugar a un frenesí que quizá sólo se pueda dar en Dortmund. Primero salvó un gol Varane. Dos minutos después, un buen pase de Kroos a Bale acabó en Ronaldo, que fusiló a Burki. El internacional galés crece de forma exponencial en la banda izquierda. Quizá no se le trate con sensatez juzgándole con el látigo en la mano cuando casi siempre juega fuera de sitio, a pierna cambiada. Con el partido en manos del Madrid, el Borussia se levantó para seguir con la tónica de un encuentro que no daba respiro a nadie. Aubameyang, un depredador, se adelantó en el remate a Ramos. Sólo se habían consumido ocho minutos del segundo tiempo. Increíble.

Después, tan cerca estuvo el 1-3 como el 2-2, cosas del vértigo con el que se jugaba. En ese juego tan al límite, el Madrid, que domina todos los registros y no ha olvidado el que le marcó Mourinho, quizá no tenga rival. Llegó Cristiano, tras un magnífico pase de Modric, para sentenciar en el 78 con su martillo, con la pegada de Thor. Segundo doblete en la segunda jornada de Champions. ¿Quién da más? En un partido para dioses, en una noche que brindó un magnífico espectáculo, el campeón conquistó Dortmund. Irresistible.

(Tomado de Marca)