Respuesta a creatividad para defender a los pinareños y un caramelo matemático

Agradezco la constructiva y creativa participación de los acertijandos, sobre todo me agradó el respeto demostrado por los hermanos pinareños que a lo largo de nuestra historia como nación han aportado eminentes científicos e innovadores de altos quilates. También es reconfortante el creciente interés por los retos matemáticos, aunque algunos se fueron sin bola en el de las bolas de helado.

Como de costumbre naveguemos por cada inciso.

En defensa de los pinareños

“La concretera que dejaron dentro del teatro que terminaron de construir”.

El acertijo consistía en buscar explicaciones creativas que justificaran este supuesto disparate.

Lo primero que deseo expresar es que al escribir el acertijo no tenía certeza de la veracidad del hecho. Sabemos que hay muchas leyendas puramente de ficción, es decir de la creación de la mente humana.

Pues bien, hemos podido leer comentarios como los de Juan Carlos y de “el que lee”, que atestiguan la veracidad del mismo, aunque lo hayan pincelado con cierta dosis de humorismo creativo intencionado.

La capacidad asociativa es uno de los componentes principales del pensamiento creativo; de esta manera muchos construyeron buenas hipótesis asociando el teatro como edificio al teatro como expresión del arte. Otros les echaron la culpa a nativos de otras provincias cubanas; también le hicieron homenaje al equipo, a los constructores, y los métodos de trabajo. Hasta los ciclones salieron a relucir.

Les sugiero leer o releer propuestas de abogacía muy buenas, por ejemplo de Adrian que dijo que “la concretera era portátil y se desarmaba”. De Opinión que testimonió un caso medio parecido en PABEXPO. De MCD que le echó balas a la provincia de polo opuesto y construyó un ingenioso y contemporáneo relato. A Tamy que escribió: “Los Pinareños dijeron: Ná, después la desarmamos y la sacamos por piezas”. De Rosa Fipa que le puso chispa y humorismo, ojalá se convierta en escritora para la TV. De DALGITA que dijo: “Le hicieron al teatro un techo móvil, como los carros descapotables, para que después viniera una grúa y sacara la concretera”. No se pierdan la primera parte de JR Oro y el de Calle 12.

Ojalá que este atrevimiento respetuoso que pienso continuar, motive una investigación histórica documentada sobre la concretera atrapada en el teatro.

Me sumo a quienes dijeron: “Nuestro respeto y admiración por los pinareños, seres humanos inteligentes, solidarios y humildes”. Y cito al amigo Oro que escribió:

“Los pinareños lejos de ser tontos, tienden a ser brillantes y exitosos. Tranquilino Sandalio de Noda, Cirilo Villaverde, Pedro Junco, Miguelito Cuní, la capitana del ejercito libertador Isabel Rubio, los hermanos Sergio y Luis Saíz mártires, Ramón Grau San Martín, Alicia Rico, Enrique Jorrín, Verónica Lynn, Luis Alberto Ramírez, Polo Montañés, Antonio Guiteras, el cardenal Jaime Ortega y Alaminos, Abel Prieto, Randy Alonso son nombres conocidos por todos los cubanos. Tal vez muchos desconozcan que todos ellos nacieron en diferentes partes de Pinar del Río. ¿Los quiere más inteligentes?”.

Le faltó mencionar a Lucio Bencomo, autor de libros de pinareños y pinareñadas. Si alguien tiene manera de comunicarse con Lucio envíenle este documento.

Termino esta parte con lo dicho por Norlandy:

Bueno yo soy pinareño y como dice un refrán “ser cubano es un orgullo pero ser pinareño es un Privilegio” y ampliado por CubanoPinareño:

“Ser pinareño es una actitud ante la vida, no un lugar de residencia!! No es lo mismo vivir en Pinar del Rio que ser Pinareño… Mi familia paterna es de Pinar, he vivido siempre en esa provincia y muchos de los cuentos son de verdad!!

Que viva Pinar del Rio!!!!!!

¡Que vivan los pinareños en sus 150 años de fundación!

II

El caramelo matemático

Si quisiera obtener mayor cantidad de helado por el mismo precio e igual calidad, qué alternativa escogería:

5 bolas de 6 cms de diámetro o 6 bolas de 5 cms de diámetro.

Respuesta: En 5 bolas de 6cms de diámetro hay más helado. Por tanto con la primera opción obtendría mayor cantidad de helado.

Evidentemente se trataba de un caramelo o tal vez de un caramelito.

Intenté ser claro en cuanto a la igualdad de precio y calidad del helado en ambas alternativas. No obstante siempre algunos alteran los requisitos. También se comprueba que algunos están urgidos por cirugía o tratamiento medicamentoso en la enfermedad de fobia-ineptitud matemática.

Se trataba de un acertijo cerrado, bastaba conocer o tener una noción veraz de cómo se calcula el volumen de una esfera. De ahí se llegaba a la comparación entre dos expresiones numéricas:. Vamos al detalle.

Volumen de la esfera de diámetro igual a 6 = (π/6)*63

Volumen de la esfera de diámetro igual a 5 = (π/6)*53

Simplificando los términos comunes y multiplicando por la cantidad de bolas de cada variante quedaría la comparación entre 5* 63 y 6* 53 ; si dividimos ambos términos por 6*5, quedaríamos en 62> 52.

Entonces sin tormento de cálculo manual con números grandes podemos afirmar que hay más cantidad de helado en 5 bolas de 6 cms de diámetro que en 6 bolas de 5 cms de diámetro. Mi reconocimiento a Jesús Reyes y a luiscarlos por sus detalladas soluciones.

Como era de esperar hubo respuestas que apartándose del predeterminismo de los datos, realizaron chispeantes interpretaciones que disfruté mucho.

Considerando ambas respuestas I y II, destaco a la egregia amiga Marta, al consistente JR Oro y al sorprendente Rafa_GA.

Termino con el amigo acertijando y poeta •RARJ:

Amigo Néstor del Prado,

Mi respeto y mi saludo.

Déjeme ver si le ayudo

Con esto que ha preguntado.

Calcular lo del helado,

No pude, se derretía.

Y en cuanto al tema del día:

La concretera en reporte,

Fue una idea de TRANSPORTE

Para cobrar estadía.

Me perdonan si obvié alguna respuesta que merecía ser destacada.

Nos vemos en el próximo acertijo en que rendiré homenaje a los CDR en su 57 aniversario de fundado por Fidel.