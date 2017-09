Cuba preparada para alza turística sin huellas de Irma

“Ratificamos de manera objetiva nuestro compromiso de que todas las instalaciones de turismo estarán operativas para la temporada alta, incluyendo Santa María, Cayo Coco y Cayo Guillermo”, afirmó este sábado el Ministro de Turismo, Manuel Marrero, en la presentación a los turoperadores del destino Cuba, en el Salón Plenario de Plaza América.

Cuba estará lista el próximo 1 de noviembre para recibir la alza turística con mejores condiciones hoteleras y de infraestructura, ratificó Marrero junto a Ivis Fernández, delegada del Ministerio de Turismo (Mintur) en Varadero, en el evento que contó con la asistencia de más de 160 turoperadores.

El máximo representante del Mintur comentó que “al paso del huracán Irma, teníamos en el país 51 mil turistas en todo el territorio, de ellos 39 mil extranjeros y 12 mil compatriotas nacionales, que estaban disfrutando de sus vacaciones en los hoteles. Del total de los vacacionistas del país, el 88% (46 mil) se encontraban en ese momento alojados en la costa norte del territorio, en los lugares amenazados. Adicionalmente, teníamos también en el litoral 2 216 campistas.”

Holguín, provincia azotada por el paso de Irma, enfrentó el huracán con 3 935 turistas alojados dentro de las instalaciones de Gaviota, Cubanacán e Islazul. El ministro explicó que “se decidió que no era necesario proceder a una evacuación y que existían las condiciones para que ellos pudieran enfrentar el pase de este evento sin que corriera peligro la vida de los clientes ni trabajadores”.

Las principales afectaciones se concentraron en los polos turísticos de Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo Santa María. Cifras ofrecidas en la conferencia, refieren que en estos cayos fueron evacuados 10 625 turistas, de ellos un poco más de cinco mil para La Habana y Varadero. El resto de los turistas fueron directamente repatriados por sus turoperadores hacia Canadá.

“Quiero aprovechar para agradecer a través de ustedes (turoperadores) a esos miles de turistas, por el comportamiento tan disciplinado que tuvieron todos los que estuvieron con nosotros en ese momento. Una vez que recibieron las orientaciones de las diferentes administraciones las acataron, las cumplieron con disciplina. También tengo que decir que en ello contribuyó fuertemente la actitud de nuestros trabajadores y de los directivos del turismo, porque no había ninguno de ellos en la casa, no había ninguno de ellos encerrado en una oficina sino junto a los turistas, en el mismo lugar evacuados, lo cual contribuyó a dar confianza, a establecer una comunicación”, afirmó Manuel Marrero.

Por su parte, las instalaciones de los territorios de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Cienfuegos, Mayabeque, Artemisa y Pinar del Río continúan funcionando sin ningún tipo de afectación.

En la actualidad, fue restablecida la energía eléctrica, el agua y las comunicaciones en el 100% de los polos turísticos del país.

El Ministerio de Turismo cuenta con los recursos financieros para enfrentar el proceso de recuperación. Además, se han tomado otras medidas como la resolución número 15 del Ministerio de Trabajo que estimula mediante el pago por resultado al personal vinculado a la recuperación: constructores, personal del hotel, etc.

También se elaboró un plan especial de comunicación, a raíz de las imágenes que salieron a Internet durante el paso del huracán, para restituir la confianza de los turoperadores y de los turistas en la venidera Temporada Alta en la mayor de las Antillas.

Bárbara Cruz Rodríguez, Directora General de la Agencia de Viajes Cubatur, comentó a Cubadebate que lo más importante es que la preparación de ellos es constante. “A partir de que nos dieron las orientaciones, por supuesto, activamos todo lo que estaba establecido. Debo destacar el sentido de pertenencia de los trabajadores de Cubatur, ya que fue algo que se hizo en todo el país, pues todos nos preparamos.”

“Fue importante la evacuación de Cayo Coco, que se hizo con mucha disciplina, con orden, rasgo que primó en el equipo. También después los supervisores y los guías se mantuvieron en los hoteles con los clientes para la asistencia; dejando su casa y dejándolo todo”, expresó Cruz.

La Directora de Cubatur manifestó que confían en que los mercados habituales se incorporen a la temporada, más ahora con las nuevas ofertas de circuitos.

Cruz Rodríguez explicó que está próximo a desarrollarse el evento Turnat de naturaleza, del 25 al 30 de septiembre, “y ahí vamos a mostrarle también a los que estén con nosotros la recuperación propia desde el año pasado después del huracán Matthew en Baracoa.”

“Es importante demostrarle al mundo que estamos recuperados de verdad y la necesidad que tiene este pueblo bloqueado de que vengan los clientes. Los que nos quieran, solidaridad con nosotros. Esa es la manera”, concluyó Bárbara Cruz.

Experiencias de Irma en Varadero



Como parte del encuentro con los turoperadores del destino Cuba, se realizó un recorrido por diferentes instalaciones hoteleras de Varadero.Entre ellas, el Hotel Be Live Turquesa, que a pesar de haber los embates de Irma, casi concluye su etapa de recuperación.

Walter C. Martino, Director General, comentó que tuvieron problemas en el ranchón, se le fue parte del techo, pero se reparó en tiempo récord. “En el restaurante especializado italiano se cayó una parte de la pared, pero ya está restablecido, pintado y como si no hubiera pasado nada.”

Sheila Álvarez, subdirectora general, explica que a pesar del meteoro, para el cierre del mes de septiembre, el hotel ya está en “overbooking” (sobreventa), con todas las capacidades vendidas a partir de la primera semana de octubre.

Álvarez afirma que “el mes de octubre es un reflejo de la confianza que tienen los turoperadores en nosotros porque ya está vendido todo el mes. El impacto de Irma pudiera retardar por meses la llegada de clientes y sin embargo, para el próximo mes, ya tenemos todo vendido.”

Walter Martino, por su parte, adelantó que la cadena Be Live va a hacer una campaña en sus páginas web y en todos los países donde tienen representación para que los clientes vean “que en Varadero no ha pasado nada, está todo otra vez a como estaba antes del huracán Irma.”

Por su parte, Jorge Alberto González , Director General del Hotel Ocean Vista Azul, explicó que el día del ciclón, (sábado 9 de septiembre), tenían en el hotel 224 huéspedes. “Al siguiente día – comentó González – tuvimos 675 porque recibimos huéspedes de otros hoteles que sí tuvieron afectaciones fuertes.”



Este hotel que va a cumplir dos años de operación, tiene 470 habitaciones con cuatro categorías diferentes.

“Hicimos fue un trabajo muy fuerte antes del huracán. Tuvimos que desmontar y guardar todas las sombrillas, 85 en total en ambas playas. Al siguiente día del ciclón, ya teníamos una de las playas montadas con servicio incluido. La afectación en general fue en la vegetación. Solo tenemos 10 habitaciones afectadas por cristalería, que eso se instala y ya.”, anotó González.

“Cuando tuvimos certeza del número de huéspedes que se iban a quedar con nosotros, mandamos un comunicado a las habitaciones e informamos que el paso del huracán iba a ser inminente. Las recomendaciones que nosotros hacíamos por la seguridad era que primero permanecieran dentro de las habitaciones, no cercanos a los balcones. En caso de que ellos vieran que las habitaciones estaban teniendo algún problema de filtración o algún cristal roto, el lugar más seguro siempre es el área del baño, que se refugiaran ahí y que contactaran directamente con nosotros. Por suerte, nunca perdimos ningún servicio de electricidad, wifi, aire acondicionado. Nuestras plantas de emergencia trabajaron a todo. El agua estuvo trabajando normal. Fue hasta cierto punto rápido”, concluyó el directivo.

Recuperación: tarea de todos



Claudio Lampre Lara, Director General de Iberoservice Cuba, reflexionó acerca de la nueva temporada turística en Cuba luego de la conclusión del encuentro:

“Cuba siempre ha estado preparada para una alza turística. No tan solo ahora; hay que ser optimista y trabajamos todos para esto. Pero no es de ahora, es de siempre. El turismo no se prepara de un día para otro. Cuba viene preparándose y trabajando todos los años, por tanto todos somos optimistas.

La recuperación ha sido excelente. Hay que darse cuenta que fue hace dos semanas y está todo arriba, todo levantado, todo el mundo trabajando, las calles limpias, despejadas. Sobre todo, lo más importante, con ánimo. Todo el mundo quiere y empuja y apoya este trabajo, esta recuperación. Porque es de todos, no es una parte, no es de una autoridad, es de todo el mundo para salir adelante, de lo que todos queremos que es nuestro trabajo. El que está en el turismo es porque adora el turismo y adora recibir a gente y atenderlas como corresponde.”

El Ministro de Turismo Manuel Marrero señaló en su intervención una idea fundamental para este proceso de reconstrucción: “Los cubanos somos así, nos gusta el reto de enfrentarnos a las adversidades. Y vencer al enemigo.” Siempre, aunque sea un huracán llamado Irma.

¿Cuáles son las principales afectaciones del turismo?

Áreas verde: Entorno donde varios árboles fueron derribados. Una vez que se limpia, prácticamente no se nota lo que sucedió. Usted puede caminar los hoteles y seguirá viendo cocos, palmeras y árboles.

Cubiertas ligeras: Se afectaron muchas cubiertas ligeras, no solamente los ranchones de guano, sino otros tipos de cubierta, fundamentalmente, en puntos de venta, snackbar, etc. Algunas tejas que usamos imitan la teja criolla pero son materiales artificiales que ante los fuertes vientos se levantan.

Falso techo: Generalmente están en algunos pasillos, habitaciones y lobby. Se utilizan, más que por un problema estético, para ocultar el pase de todas las instalaciones hidro-sanitarias. En varios hoteles hemos decidido eliminar el falso techo donde no hay tuberías y así restamos vulnerabilidades que después tenemos que estar sustituyendo.

Cristalería: En este tipo de eventos, siempre se rompe un nivel de cristales o carpintería de aluminio.

Marrero comentó que “las únicas estructuras que se han roto son de ranchones y cosas de madera, fácilmente de reponer. No hay ningún hotel en que se haya derrumbado un edificio, o en que haya colapsado una estructura de hormigón. Eso no existe.”

Recalcó también que además de restaurar las instalaciones, aprovechan la recuperación para hacer cosas nuevas y mejorar el confort de los inmuebles.

Cayo Coco

La recuperación de todas las actividades extra-hoteleras estará constituida entre el 15 y el 20 de octubre: Marina, delfinario, baño con delfines, la torre de Cristal con los ranchones de la playa e incluso el ranchón de Playa Pilar, para próximo 15 de noviembre.

Se está concluyendo la reparación de una de las vías del pedraplén, donde todavía falta el asfalto. A mediados de octubre debe quedar totalmente concluido.

Marrero afirmó que “se avanza en la recuperación de los hoteles con toda la fuerza y los recursos necesarios. Hay hoteles con más de cien constructores. La inmensa mayoría de los recursos los tenemos en nuestro poder. ”

Cayo Coco está más avanzado porque desde un principio se pudo acceder a él. Para el 15 de noviembre todo estará recuperado. El 1 de noviembre, 14 de 18 hoteles del cayo estarán abiertos y prestando servicios, al igual que el aeropuerto.

Ante la duda de turoperadores y muchos turistas internacionales, el máximo dirigente del Mintur expresó que “el huracán nos dejó mejores playas, mucha más arena y mejores dunas.”

Cayo Santa María

El Mintur contempla esta región de la cayería norte del país para el inicio de la Temporada Alta de turismo en Cuba.

Se habilitó el acceso por el pedraplén de manera provisional y se trabaja en su restablecimiento, con fecha operacional para 1 de noviembre.

El aeropuerto nacional de Cayo Las Dunas estará operativo 15 de octubre. Para esa fecha, estarán totalmente recuperados cinco hoteles con más de 4200 habitaciones funcionales, además de tener listos dos de los tres pueblos, el delfinario y la Marina.

El Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara estará operativo este próximo lunes 25 de septiembre.

La Habana

El ministro de Turismo explicó que se evacuaron los 18 hoteles que están en el litoral norte de La Habana, desde Jibacoa hasta la Marina Hemingway. Los daños son considerados extremadamente leves y fáciles de restaurar. Quince de ellos ya están prestando servicio.

El Hotel Tropicoco y el Hotel Cubanacan Chateau Miramar abrirán la semana próxima.

Varadero

El polo se encuentra prestando servicio en 47 de 52 hoteles, con solo cinco instalaciones cerradas. La limpieza de la región está estimada a un 92%.

Durante el paso del huracán Irma, hubo un total de 19 963 personas en la península entre turistas y trabajadores, sin una sola persona afectada por el meteoro.

De las 20 790 habitaciones de la zona, se afectaron 5 411 (26% de ellas). En la actualidad, se han logrado reparar 1374. La recuperación de la planta habitacional propone que el venidero 30 de septiembre todos los hoteles estén totalmente reparados. Para esa fecha, al decir de Marrero, “Ni se va a notar la huella del huracán.”

Solo cinco hoteles abrirán después: Puntarena y Playa Caleta; Paradisus Varadero, Ocean Patriarca y Meliá Península, con fecha de apertura para el 15 de noviembre.

Vea la intervención de Manuel Marrero: