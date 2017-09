Ex futbolista Rio Ferdinand se convertirá en boxeador profesional

Rio Ferdinand, quien fuera defensor del Manchester United y la selección inglesa ha dicho recientemente que se convertirá en boxeador profesional.

Ferdinand, de 38 años, dio a conocer, además, que formará parte de un programa que mostrará sus avances como pugilista de cara a su primer combate.

El ex jugador ha pasado por momentos complicados desde el fallecimiento de su esposa por cáncer en 2015 y reveló que el boxeo es una disciplina que le ha ayudado a salir adelante por lo que aceptó la propuesta de formar parte del programa “Defender To Contender”.

“El boxeo es un deporte increíble para la mente y el cuerpo. Siempre me ha gustado y este reto es la oportunidad perfecta para mostrar a la gente lo que es posible. No es algo que me tome a la ligera”, dijo.

Y añadió: “No todo el mundo puede ser boxeador profesional, pero con el equipo que está juntando Betfair y mis ganas de triunfar, cualquier cosa es posible. He ganado títulos, ahora quiero un cinturón.”

El símbolo del Manchester United está entrenando con Richie Woodhall, quien fue campeón del peso supermediano, y el siguiente paso es que Ferdinand consiga su licencia como pugilista de la Asociación Británica de Boxeo.

(Tomado de ESPN)