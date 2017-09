El Barcelona sufre para derrotar 2-1 al Getafe con goles de Denis Suárez y Paulinho

El Getafe fue el primero en marcar, tras un golazo del japonés Gaku Shibasaki, quien remató un balón desde las cercanías del área. En el segundo tiempo, el Barcelona empataría por intermedio de Denis Suárez luego de pase de Sergi Roberto y el tanto del triunfo lo anotaría el fichaje blaugrana Paulinho.

La crónica del partido:

Sufrió lo indecible el Barça para conservar el pleno de puntos. Desperdició medio partido hasta verse por detrás en el marcador. Fueron esta vez los centrocampistas de refresco quienes voltearon el partido, primero Denis, certero, y después Paulinho, como buen llegador. El peso de la segunda unidad para doblegar a un Getafe estupendo y aplicado que no mereció perder.

No hubo engaño. El Getafe saltó al Coliseum dispuesto a imponer sus normas sobre un césped seco pero cuidadísimo. Como si jamás se hubiera marchado de Primera, el equipo azulón se comportó como un veterano, sin concederse ni medio despiste, obligando al Barça a desembocar su juego por el centro y saliendo rápido y con un destino claro: Jorge Molina. Un tormento para Piqué, de espaldas y de cara. El caño que le costó la amarilla anunció que le esperaba una tarde de perros.

Al Barça le costó entrar en el partido un mundo, y de hecho pudo colocarse a remolque pronto con un centro de Gaku desde la derecha que Piqué desvió sobre su portería. No rotó Valverde, señal de la seriedad con que afrontó el partido, pero no hubo fluidez ni profundidad por bandas. Dembélé, que arrancó en la derecha, no desbordó a Antunes nunca, y cuando cambió de costado forzó en un taconazo y rasgó el músculo,. Demasiada presión para un chico tan joven.

La primera opción de gol clara nació en las botas de Iniesta. En una jugada larga de córner sorprendió con el centro diagonal a la cabeza de Umtiti, completamente solo, que cabeceó a las manos de Guaita. Un toque exquisito de calidad del 8 poco antes de retirarse al descanso. Esa ocasión, a la media hora, cristalizó tras un buen rato de dominio de la posesión culé, irreconocible con una vestimenta más propia de la Roma que del Barça. Bordalás pedía a su defensa salir ante el repliegue intensivo azulón. Cuanto más lejos defiendas al Barça, menos problemas tendrás. Y el Geta tiene buenos centrocampistas para tener la pelota.

El 1-0 reflejó la ambición local. Con Damián, el lateral, sirviendo desde la banda. Devolvió Molina y Gaku Sibashaki convirtió un globo en una obra de arte. El mediapunta menudo que casi amarga el Mundialito al Madrid puso el Coliseum patas asrriba. Zurdazo a la escuadra. La que buscó justo al borde del descanso Messi de falta directa, al lugar donde acudió Guaita con unos puños de mérito.

Valverde reaccionó al descanso metiendo a Denis y soltando a los laterales, que empezaron a llegar con frecuencia,. Messi, vigilado muy de cerca por Markel Bergara, aceptó el desafío y generó juego por dentro y por fuera. Además, el Getafe dejó de coser juego y se refugió en su cobertura. Mala idea. El empate cayó en una jugada trompicada pero bien resuelta por Sergi Roberto y Denis Suárez. La Masía al rescate.

La lesión de Gaku también obligó a cambiar de plan a Bordalás. Metió a Álvaro y el equipo se partió un poco más, con los medios cerrando espacios para buscar la contra. Reclamaron dos penaltis consecutivos Luis Suárez y Álvaro, poca cosa en ambos, Entró Paulinho y resultó decisivo. Cuando el Geta creció en busca de la contra, después de una mano prodigiosa de Ter Stegen tras llegada de Arambarri, el brasileño ofreció un desmarque profundo a Messi y culminó aguantando la carga de Djene, que tiene su mérito, y cruzando a la red.

Con Portillo en el campo, el Geta buscó su suerte en las últimas acciones. No encontró una suerte que mereció con creces. A este nivel no pasará apuros, justo lo contrario que el Barça. Sigue en lo más alto con cuatro de cuatro, pero necesita mejorar su juego para mantener el liderato. Al menos ya sabe que tiene buen fondo de armario.

(Tomado de Marca)