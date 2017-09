Huracanes en USA: Sálvese quien pueda

Hice una colección de distintas fuentes de los EE.UU. acerca de cómo pasaron desde el punto de vista humanitario los huracanes Harvey e Irma. Unos pocos héroes como un niño que murió intentando salvar a su gata, otro que se la jugó y rescató unos cachorros abandonados en la tormenta y el dueño de una tienda de colchones que abrió sus locales para los evacuados. Pero en caso de estas catástrofes, no todo fueron gestos de solidaridad y generosidad. En los EE.UU. han sido frecuentes las escenas de mezquindad humana. Solo para que sepamos que no somos privativos de tales actitudes. Paso a escribir algunos ejemplos, sin mencionar la tragedia del asilo de los ancianos, donde los muertos ya van por 8:

Precios exorbitantes.

Una tienda de la cadena de electrodomésticos Best Buy de Houston ofertaba a 42.96 dólares la caja de 24 botellas de agua (normalmente cuesta unas tres veces menos).

Tras la avalancha de críticas, Best Buy emitió un comunicado de disculpa diciendo que se trataba de un caso aislado fue “un gran error”, admitió la empresa, responsabilizando a un empleado confuso.

En estos días la fiscalía de Texas ha recibido más de 500 denuncias por escaladas de precios semejantes a raíz de los huracanes. “Hemos visto cajas de botellas de agua por hasta 99 dólares, hoteles que han triplicado y cuadriplicado sus tarifas, gasolina entre 4 y 10 dólares el galón…” (normalmente oscila entre 2.5 y 2.9 dólares)”, declaró el fiscal general texano, Ken Paxton. “Esto no se puede hacer en Texas”, subrayó el fiscal, “creo que mucha gente no lo sabe, pero la manipulación de los precios conlleva importantes multas; de hasta 20.000 dólares, incluso de 250.000 si la víctima es mayor de 65 años”.

Si no eres cliente, no te rescato

“Han apagado las luces para que nos vayamos… Tenían 600 sitios, han llenado 300 con clientes del Marriott y estamos aquí unas 35 personas y no nos dejan subir al barco Así que tendremos que enfrentarnos al huracán San José en la isla de Saint Thomas, tras haber sufrido hace unos días el huracán Irma… No tenemos ni agua, ni comida, ni dónde ir… Nos han abandonado”. Marriott diera su versión: ellos sí querían evacuar a los 35 turistas que no eran clientes suyos, pero no había tiempo que perder y las autoridades portuarias no se lo permitieron.

No te pago bien, pero debes dar el máximo.

La cadena Pizza Hut se metía en otro lío cuando un encargado colgó en la pizarra de un local de Jacksonville (Florida) un memorando. En un alarde de literatura pasivo agresiva, el jefe pedía a sus empleados que tomasen todas las precauciones que hiciesen falta ante la tormenta, pero les recordaba que cualquier retraso en los turnos sería sancionado como siempre.

“Pizza Hut paga el salario mínimo pero pretende que sus empleados se jueguen la vida por los beneficios de la empresa”, fueron los comentarios. Pizza Hut emitió un comunicado desvinculándose de la decisión del encargado.

Yo me voy en jet

Algunos ricos y famosos también han metido la pata con desastrosas faltas de sensibilidad ante la catástrofe. El telepredicador Joel Osteen ofreció sus plegarias a las víctimas, pero no abrió las puertas de su gigantesca iglesia en Houston (16.000 asientos) para alojarlas.

La millonaria Lisa Hochstein, que apareció en una foto huyendo de Florida en su jet privado acompañada por su marido –un famoso cirujano plástico apodado The Boob God (el dios de las tetas)–, su hijo y sus dos perros. Todos sonriendo a pie de pista.

El distinguido DT

Donald Trump fue duramente criticado por tratar de capitalizar políticamente su visita a la zona cuando su discurso ante los afectados por Harvey en Corpus Christi (Texas) se arrancó con un “¡Cuánta gente! ¡Tremendo éxito de convocatoria!”, dijo DT en un estilo más propio de un mitin política que de visitar áreas afectadas por el huracán.

Horas antes, DT usó una gorra bordada con las iniciales USA, que por cierto, se vende en la web de DT por 40 dólares; lo que también despertó airados comentarios.

Algunos en EE.UU. estiman el costo de los daños en cientos de miles de millones de dólares.