Elier Pila, un tiempo para la juventud en medio del huracán

Cuando el miércoles seis de septiembre el huracán Irma causaba estragos en las pequeñas islas del Caribe, Cuba ya tenía los ojos puestos en el poderoso meteoro categoría cinco, cuyos vientos sostenidos de más de 290 kilómetros por hora prometían castigar con dureza todo cuanto se encontraran a su paso.

Ese mismo día, en el noticiero estelar de la televisión daba el parte del tiempo el meteorólogo Elier Pila Fariñas, un rostro al que no están acostumbrados los cubanos cuando se trata de este tipo de fenómenos.

Desde el primer minuto de su presentación se mostró confiado, con claridad en las ideas y el lenguaje preciso para comunicar al espectador, en el tiempo exacto, todo cuanto se pronosticaba con relación a Irma, que peligrosamente se acercaba a la costa norte del país.

Para entonces la gente, aunque continuaba indagando por Rubiera, daba un voto de confianza al joven de 31 años, mejor conocido por ofrecer el pronóstico del tiempo bien temprano en la mañana, en la revista Buenos Días.

Elier es más alto que como luce en pantalla, y responde a las preguntas con premura y brevedad porque debe recoger a su hijo de un año y medio; pero no por ello deja de dar todos los detalles, como lo hace a través de la televisión.

Comenta que cuando tuvo que hablar de Irma ―antes de que Rubiera se incorporara― tanto para el Estelar como para la Mesa Redonda, no le “costó mucho trabajo” como pensó, aunque luego de terminar se dio cuenta que estaba muy nervioso.

“Traté de que no se me olvidara nada de las cosas claves que debía decir, y poco a poco fui tratando de mejorar, porque las personas en tiempo de huracán no se pierden un detalle, tanto por la televisión como por la radio, cuando ya quitan la electricidad como medida de precaución”.

Finalmente, tal y como se pronosticaba, comenzaron a sentirse los embates del peligroso meteoro en la capital cubana desde la tarde del sábado nueve, mientras que conforme pasaban las horas se continuaban deteriorando las condiciones del tiempo.

“De acuerdo con la organización del equipo para la emisión de los partes de esa noche, se preveía que alternáramos Rubiera y yo para no “malgastarnos”, y justo antes de salir de Centro Habana los fuertes vientos derribaron un árbol frente mi casa y con él se desprendieron unos cables que quedaron colgando a la entrada. Ya no pude salir”, se lamenta.

Cuando habla de los protocolos a seguir en caso de huracanes, precisa que la información la prepara un grupo especial del Instituto de Meteorología, de conjunto con otros voluntarios, “porque cuando se está en este tipo de situaciones otras instituciones asociadas al INSMET recesan”.

“Parece una sencillez, pero a la larga eso nos permitirá conformar un expediente de Irma, de todo lo que pasó, porque cada detalle está en muchísimas notas manuscritas que se reanalizarán para obtener la trayectoria real del huracán y el reporte de los daños, y que eso sirva para luego tomar decisiones más efectivas por las distintas fuentes”.

Y dejando atrás la conversación sobre Irma, por el momento, Elier comenta que no sabe en realidad por qué optó por la entonces recién estrenada carrera de Licenciatura en Meteorología; “sólo me llamaba la atención, pero nunca con la idea de presentar el tiempo”, ríe.

Desde 2009 trabaja en el INSMET, y entre sus funciones, además de elaborar los múltiples partes que diariamente se emiten por la web, está presentar el pronóstico del tiempo ante las cámaras de la revista Buenos Días y cubrir los espacios de los noticieros del mediodía y la noche en caso de que haga falta.

En la actualidad, su Maestría en Meteorología también le roba tiempo, porque aunque el trabajo es “prácticamente operativo” siempre se mezcla con la investigación, relacionada en su caso con un proyecto para tratar de dar una perspectiva de la temporada invernal, como mismo se hace con los pronósticos de huracanes.

Menciona en un instante, de memoria, muchísimos ciclones y el año en el que pasaron por Cuba, y hasta explica que, en dependencia de los niveles de estragos y secuelas ocasionadas, el Comité de Huracanes de la región, perteneciente a la Organización Meteorológica Mundial, decide reemplazar sus nombres por otros como, de seguro, sucederá con el de Irma.