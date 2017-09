Historias de Irma: Me quedé sin palabras

Vivo en Santa Clara, ciudad afectada por el Huracán Irma. Duele profundo ver las afectaciones de mi ciudad, los daños que podrán recuperarse escalonadamente y que pueden demorar varios días, el fluido eléctrico comienza su retorno, soy de los iluminados desde el domingo a las 8.15pm, cuando mi mente estaba preparada para al menos 5-7 días.

Pero.., nada comparado con el profundo dolor que sentí ayer, cuando, en función de mi trabajo me trasladé hasta Caibarién, siempre he escuchado como falto de cultura el decir: me quedé sin palabras…, hasta ayer, yo también quedé sin palabras para describir lo que sentí, he perdido seres queridos, dolor incomparable, sólo con lo que pude ver: amasijo de cables, postes, árboles, maderas de las casas, escombros de todo tipo, ropas mojadas que secaban sobre cordeles y restos de todo tipo de maderas, casas sin techos, sin paredes otras, derrumbes totales…..dolor en los rostros con mezclas de alegria y gracias por la vida que pudieron conservar, todos coincidian en nunca haber visto un evento de tal magnitud, sumar a ello la confianza en el apoyo de la Revolución..

