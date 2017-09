Cuba después del huracán Irma: Últimas noticias y testimonios (II)

Dos adolescentes, salvaban unos flamencos alicaídos, los llevaban para sus casas, “a secarlos, porque con las plumas mojadas no pueden volar”. Alguien bromeó con que esa pechuga es riquísima y casi les imploré que los pusieran en libertad. No sé si los flamencos lo conseguirían de todos modos. Aunque no se los comieran parecían sentenciados a muerte.

Unos kilómetros más al Norte, ya en los callejones de Punta Alegre, me encuentro con gente que no pensaría demasiado en el destino de dos aves, ni en si la felicidad flota o los pescadores son tercos y esperanzadores. Comienzan a hablar con la incertidumbre más adherida que el salitre y presiento que les cuesta ver horizontes hasta en la costa que ahora está yerta, aparentando inocencia.

Así como están, culparían a las redes con que apresaron sus techos para que Irma no les “pescara” sus casas. Maldecirían cualquier cosa, incluso esa fatuidad innata de pescadores que “adorna” todavía sus viviendas. Katia Siberia/Invasor