Compleja situación electroenergética: Se trabaja intensamente en el centro y occidente del país (+ Video)

Detalles de las afectaciones producidas por el huracán Irma en el sistema electroenergético nacional, así como las medidas que se ejecutan en la actualidad para resarcir los daños emanados del meteoro, fueron dados a conocer en la tarde de este lunes. Según explican las autoridades, la compleja situación está dada por la combinación de los daños en las redes de distribución y la baja disponibilidad energética.

¿Por qué las afectaciones eléctricas en todo el país?

“Con el paso del huracán Irma por el norte del país, el balance de generación-carga se vio afectado y ocurrió un cero total del sistema o lo que es lo mismo, se perdió todo el sistema interconectado nacional. Esto no quiere decir que existan afectaciones a la tecnología sino a la integridad del sistema eléctrico nacional”, explicó el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica.

Con la salida de la red de algunas de las centrales termoeléctricas, responsables del 74 % de la generación que demanda el país, en la actualidad no se puede cubrir toda la demanda a nivel nacional.

Es preciso conocer, que la mayoría de las termoeléctricas cubanas excepto Renté en Santiago de Cuba y la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, se encuentran en la costa norte, justo en la misma trayectoria seguida por el huracán.

“Sin la incorporación de estas unidades a la generación del sistema, la estabilidad del mismo se ve afectada seriamente y es por ello que no se puede operar. Para restaurar la energía, se crean islas eléctricas – se energiza parte del circuito – y luego se procede a la unión de esas islas”, detalló el ingeniero.

Según se informó, en la actualidad la región oriental hasta Camagüey se encuentra en una “isla” que está bien fortalecida ya que están generando energía en la termoeléctrica de Renté, una unidad en Nuevita y otra unidad en Felton. Entre tanto, occidente se encuentra en una situación más desfavorable ya que está parcialmente energizada.

“La región occidental está mucho más débil, ya que solo está aportando al sistema eléctrico una unidad del este de La Habana, aunque también (funcionan) Energás Jaruco así como la generación distribuida de la capital.

Sobre el centro del país se aclaró que se trabaja para estabilizar la generación eléctrica en esa zona, a partir de la incorporación de la unidad generadora Carlos Manuel de Céspedes ubicada en Cienfuegos, la cual se encuentra aislada del sistema.

“Se arrancará con el sistema de Agramonte, este le dará energía a Energás Varadero y luego se energizará la termoeléctrica cienfueguera”, especificó.

El directivo aclaró que, por este motivo, aunque hay circuitos disponibles para energizar, no es posible ponerlos en funcionamiento por la falta de generación. “Este es un proceso que se debe realizar con mucho cuidado porque se debe garantizar la integridad de estas llamadas “islas eléctricas”, pues cualquier error podría significar un retroceso importante en la sostenibilidad del sistema”, enfatizó.

Cuestión de Tiempo

A diferencia del huracán Sandy o el Mathew, el más reciente meteoro afectó numerosas zonas del país, motivo por el cual los directivos de la Unión Eléctrica comentan que será más lento el proceso de recuperación.

“Es importante que la población comprenda que en esta ocasión, además de que se afectaron varios territorios, se dañó el sistema electroenergético nacional por lo que es doble el trabajo a realizar. Mientras que con anterioridad era cuestión de resarcir los daños en las líneas de transmisión y distribución, ahora estamos hablando de reiniciar un sistema desde cero completamente”.

Según se dio a conocer, el cronograma de recuperación se cumple satisfactoriamente ya que dos regiones –Oriental y Occidental- se encuentran con disponibilidad total o parcial de electricidad, quedando solo el centro por “levantar”.

La generación distribuida

Muchos de los territorios cubanos que se vieron afectados por el Huracán Irma contaron rápidamente con fluido eléctrico gracias a la existencia de los llamados grupos electrógenos a lo largo y ancho del país. Sobre este particular también se valoró:

“La mayoría de estas islas, como llamamos en nuestro argot energético, se pudieron hacer gracias a la existencia de la generación distribuida. Debemos recalcar que gracias a estas se ha podido reiniciar de forma paulatina el sistema, ya que permite ir energizando desde las grandes centrales que posibilitan su arranque”.

El directivo también rememoró que la existencia de estas “islas” fue gracias a la astucia del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

“Cada vez que vemos los motores pensamos en Fidel, y sobre todo en momento como estos cuando vemos la utilidad que tienen, no solo para brindar energía a determinados lugares, sino para reanudar la generación eléctrica en todo el país.”

Ejemplo de ello es la provincia de Pinar del Río, que aunque no sufrió grandes embates del ciclón, quedó desconectado del sistema y hoy se alimenta en lo fundamental con lo que producen sus propios grupos electrógenos.

En el caso de La Habana

La capital de todos los cubanos no quedó exenta de las afectaciones eléctricas, en este sentido el director técnico de la Unión Eléctrica explicó que ya hay algunos circuitos que están restablecidos mientras que hay otros con posibilidad de ser re energizados, sin embargo por la falta de disponibilidad en la generación todavía es imposible hacerlo.

“Tenemos un sistema eléctrico en estos momentos que no tiene toda la fortaleza requerida y es por ello que no podemos ofrecer todo los servicios. A veces la población mira el tendido eléctrico y ve que no tiene afectaciones pero la explicación real para los apagones es esta que hemos estado explicando”, expresó.

No obstante, enfatizó que se prioriza las líneas alimentan a hospitales y otros centros priorizados para la población.

“Se trabaja minuto a minuto en el proceso de restauración y estamos seguros que el sistema se va a volver a interconectar lo más rápido posible.

En horas de la mañana, el director general de la Empresa Eléctrica en La Habana, Jesús Samón, para saber acerca del proceso de restablecimiento de los servicios eléctricos en los municipios capitalinos.

Samón señaló que a solo 24 horas del paso del huracán Irma se ha logrado restablecer parcialmente el servicio eléctrico en la capital.

“En zonas como la subestación de San Agustín, la Lisa, se les llevó el servicio en la madrugada, también en alguna parte de La Habana Vieja, la Avenida del Puerto, una parte de Boyeros, en Plaza”. Asimismo, de los 302 circuitos de distribución primaria, ya se tienen listos 128”, apuntó el funcionario.

Por otro lado, las zonas más afectadas resultan los municipios de Playa, Habana del Este, Plaza y Cerro, principalmente por las afectaciones provocadas sobre los cables sobre el tendido eléctrico.

Desde antes del paso del huracán Irma se organizó un puesto de mando, con diez teléfonos que van desde el 76463280 al 76463289, dispuestos a las dudas de la población habanera.

Lista Termoeléctrica de Mariel para generar energía

La Central Termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez, de Mariel, afectada por los recientes embates del huracán Irma, se encuentra lista para comenzar a prestar servicios, tras intensas horas de recuperación tecnológica.

Entran en funcionamiento tres motores de nueve, 15 y 18 megawatt (mw), respectivamente, mientras los restantes se mantienen -momentáneamente- en acciones de mantenimiento programado, dijo a la ACN, Leonardo Valdés, director general de la CTE.

Agregó que en las últimas horas se incorpora a las proyecciones inmediatas de generación la unidad número cinco de la Planta Térmica, con capacidad de 90 mw y líneas de salida para las provincias de La Habana, Pinar del Río y Artemisa.

Otras dos unidades (la siete y la ocho) han sido reparadas y se encuentran en óptimas condiciones para entrar en funcionamiento en cuanto el proceso tecnológico lo permita.

Desde ayer se calientan las líneas, aseguró Valdés, y han sido reparadas las averías que impedían la generación de la planta, precisó.

En fotos, algunas afectaciones en las redes de distribución en La Habana