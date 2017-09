Huracán Irma toca tierra y arrasa en islas del Caribe (+ Fotos y Video)

El ojo del potente huracán Irma atravesó este miércoles en la mañana las islas antillanas de San Bartolomé y San Martín, tras pasar por Barbuda, en su camino hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba.

El ojo del ciclón, de unos 50 km de diámetro, permaneció 01:30 en San Bartolomé y alcanzó luego San Martin, un poco más al noroeste. “Se están dando en estos momentos impactos importantes en estas islas” caribeñas, indicó el servicio de meteorología francés Météo France.

El mar “está golpeando con una extrema violencia” en las costas y hay una “gran sumersión de las zonas bajas del litoral”, agregó.

En las primeras horas de hoy, Irma pasó sobre Barbuda con “efectos catastróficos”. Vecinos de la zona dijeron en la radio local, que las líneas telefónicas se habían caído.

Aguaceros y fuertes vientos castigaron también a la vecina isla de Antigua, levantando escombros por los aires mientras la gente se resguardaba en casa o en refugios del gobierno.

Las autoridades advirtieron a la gente que se resguardara del “violento ataque” de Irma, en un comunicado que concluía con la frase “Que Dios nos proteja”.

En Barbuda, la tormenta arrancó el tejado de la comisaría de policía, obligando a los agentes a buscar refugio en el cuartel de bomberos cercano y el centro comunitario que servía de refugio oficial. La tormenta de categoría 5 también suspendió la comunicación entre islas.

Se registraron daños en varias viviendas, según Midcie Francis, de la Oficina Nacional de Servicios en Desastres, aunque era demasiado pronto para evaluar la extensión de los daños.

El extremo norte de la isla se vio especialmente castigado, señaló en un mensaje de texto a The Associated Press el ministro de Exteriores, Charles Fernandez, que supervisaba de forma temporal la gestión de desastres. No entró en detalles sobre el alcance de los daños.

Vientos de casi 300 km por hora

El ciclón el más grande de la historia del Atlántico mostraba vientos sostenidos máximos de 295 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

“Escuché que ya es categoría 5 y estoy aterrorizada”, dijo Carol Josep, residente de Antigua, mientras concluía su último viaje al supermercado antes de buscar refugio. “Tuve que regresar por más baterías porque no sé cuánto tiempo más estaremos sin energía”.

En la isla de 280 kilómetros cuadrados los residentes en zonas bajas se alojaron con amigos y familiares en terrenos más altos o dormían en iglesias, escuelas y centros comunitarios construidos para soportar huracanes. Sin embargo, ninguno de los refugios se había visto probado por vientos de categoría 5.

Muchas viviendas en Antigua y Barbuda no están construidas sobre cimientos de concreto o tienen tejados de madera, endebles y vulnerables, a daños por viento. Buena parte de la población es pobre y sus viviendas son precarias. Otras islas en la ruta de la tormenta son las Islas Vírgenes y Anguilla, un pequeño territorio de baja altitud con unas 15 mil personas.

El agua cálida, el combustible

El agua cálida es combustible para los huracanes e Irma se encuentra sobre una zona de agua 1 grado Celsius más caliente de lo normal. El agua de 26 grados Celsius que necesitan los huracanes llega a una profundidad de 80 metros, indicó Jeff Masters, director de meteorología de la firma privada de previsiones Weather Underground.

Los vientos con fuerza de huracán se extendían 80 kilómetros desde el centro de Irma, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían unos 280 kilómetros, según el Centro Nacional de Huracanes.

Irma y detrás, Katia y José

También el miércoles por la mañana se formó una nueva tormenta tropical en el Golfo de México, cerca de la costa mexicana. Los vientos sostenidos de Katia rondaban los 65 kilómetros por hora y se esperaba que ganara algo de fuerza en los dos próximos días. Sin embargo, el centro de huracanes estimaba que se mantuviera en el mar hasta el viernes por la mañana.

Mientras tanto, una tercera tormenta tropical más al este en el Atlántico parecía encaminada a convertirse en huracán el miércoles por la noche. Los vientos sostenidos máximos de José aumentaron a 95 kph. Su centro estaba 2.020 km (1.255 millas) al este de las Antillas Menores y se movía hacia el oeste a cerca de 20 kph (13 mph).

En video, Irma azota San Martín

El mar golpeó con una extrema violencia