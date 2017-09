Siga en tiempo real la posible trayectoria del Huracán Irma

El sitio de seguimiento en tiempo real de fenómenos meteorológicos Windy, compartió una animación del Huracán Irma, donde se puede ver el ciclón desde su formación, hasta su posible movimiento futuro a lo largo de esta semana.

La animación realizada por Windy se basa en los pronósticos con mayores probabilidades de acierto y se actualiza de forma automática a medida que los mismos modelos van cambiando.

Nota: No podrá ver la animación si su conexión es lenta o no tiene acceso a las páginas web bajo el dominio .com.

