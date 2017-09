Mayito Rivera: En Sonando en Cuba, siempre con el corazón en la mano (+Video)

Un artista de talla universal, gran ser humano, hombre sencillo, de pueblo, bien cubano, un pinareño que representa orgulloso a su tierra y a la región occidental en uno de los proyectos de mayor repercusión hoy para el rescate de la música y la identidad cubana: Sonando en Cuba.

Hasta el teatro Astral en la capital cubana llegamos para dialogar con Mayito Rivera sobre esta experiencia. Pero con él, imposible dejar de hablar de Pinar de Río. Envía un lindo mensaje a su gente, al cumplirse 150 años de la entrega del título de ciudad.

¿Cómo valora la evolución que ha tenido hasta este momento el proyecto Sonando en Cuba?

“Este año Sonando en Cuba no tiene la misma característica en cuanto a condiciones de calidad de los muchachos. en la selección de obras hemos tenido muchos problemas, porque casi todas están comprometidas internacionalmente y estamos en un proceso de negociación con esas editoras y no ha sido fácil escoger el repertorio que me hubiera gustado. Sin embargo, los concursantes han tenido una voluntad grande.

“En el segundo programa de la segunda temporada el nivel musical individual era superior, te lo digo con toda franqueza. Estamos hablando de artistas que ya casi trabajaban; también venían músicos de las escuelas de arte: había un nivel bastante alto y, de hecho, ya hoy casi son profesionales.

“En esta tercera temporada hemos hecho una gran labor de selección pero al mismo tiempo los muchachos han mostrado tremenda disposición para enfrentar el reto y eso me ha gustado mucho. Han tenido que hacer un trabajo individual, buscar canciones por aquí, por allá y eso merece también un aplauso de mi parte”.

¿Cuánto significa para ustedes la interacción que establecen con el público de muchas partes?, ¿qué es lo que más les impacta?

“Es ese impacto social tan rápido, continuo e importante porque no lo esperamos tan de repente. Aunque uno tiene muchos años en la profesión, el estado de opinión es lo que más impacta en este sentido, llega el momento que te preocupa. Nosotros como mentores debemos despertar un poco y tener otra visión que hasta ahora no comprendíamos. Estamos preparando a muchachos que están saliendo por la televisión.

“El cubano siempre quiere dar una opinión y todo el mundo tiene una diferente. Cuando mandas a los concursantes a la zona caliente es tremendo lo que se forma en la calle si no están de acuerdo con una decisión –casi siempre son los familiares de la persona que canta, porque son a los que más les duele cualquier decisión contraria a sus pensamientos o a sus objetivos– entonces uno tiene que lidiar con todas esas cosas. Sencillamente el estado polémico que se crea es de verdad un poquito fuerte para nosotros como mentores, entes sociales, artistas y como personas que somos a fin de cuentas.

“Todo eso genera un gran estrés, pero es válido, es bueno, es saludable. De lo que sí no tengo la menor duda es que lo estamos haciendo con amor y eso la gente en la calle lo disfruta, lo entiende. He recibido apoyo, miles de gestos de gran respeto hacia mí en diferentes lugares adonde voy, y siento que me he ganado de pronto, así, un poquito más el corazón de las personas que gustan de la música.

“Lo que he querido hacer es mostrar mis conocimientos en función de los muchachos y creo que es un deber de nosotros, los profesionales que llevamos tantos años en esta carrera, brindarles toda esa experiencia”.

¿El futuro de Sonando en Cuba?

“La posibilidad que le ofrece a los jóvenes es innegable, es una gran oportunidad para todos los que quieren ser algo en sus vidas, musicalmente, como cantantes, como artistas en general y creo que Sonando en Cuba es el único medio posible para lograr estas metas de una manera directa, real, constante y con sacrificio. Además esos muchachitos que vienen de las zonas oriental y central y se quedan aquí tres, cuatro y cinco meses trabajando para el programa, de verdad que también merecen respeto.

“Auguro que va a ser una linda competencia. Todo esto está concentrado para una gran final con los mejores de cada zona y creo que lejos de querer ganar, de repetir la victoria que obtuve con modestia la otra vez, en esta ocasión creo que lo estamos haciendo más con el amor y con el deseo de que Sonando en Cuba se mantenga, se afiance en los planos sociales y con la connotación y la significación grande que ha tenido en el público, en la gente en sus casas, en todas las provincias.

“Estamos haciendo el programa con el corazón y eso es lo que me parece muy importante, que Cuba lo tenga ahora y que se siga desarrollando, porque falta mucho más por lograr pero no lo vamos a dejar. Paulo FG ha tenido una magnífica idea y nosotros solamente estamos apoyando y dándole forma a ese contenido y espero que tenga grandes resultados.

“El programa sale con el gusto que tengo yo, el que tiene Haila, con el pensamiento en función de los cantantes. Eso no tiene otra forma de explicar, no tiene un guion o un libro ni nada por donde guiarse. Es mi manera de pensar, como si nosotros fuéramos los que estamos cantando, es nuestra experiencia, nuestros recuerdos musicales, nuestro corazón”.

Un mensaje para Pinar del Río, para su pueblo.

“Mi ciudad arriba a su aniversario 150. Parece increíble porque la verdad que uno creció en ella y vivió la niñez y toda esa experiencia. Estoy orgulloso de Pinar, de su gente, de sus figuras internacionales, de los artistas, los deportistas, los científicos. Tenemos un gran potencial en la provincia. Yo que conozco muchas partes del mundo me atrevo a decir: Pinar del Río es una joya universal.

“Tenemos tanta gente valiosa; además de la historia con sus personajes tanto los antiguos como los que aún viven. Está esa tradición desde el punto de vista de los héroes que tenemos, desde lo político, desde lo social, en todos los órdenes. Un día podrías hacer un trabajo sobre todo lo que hay de Pinar del Río en el mundo, te propongo que hagas esa investigación”.

¿Usted me ayuda?

“Con mucho gusto te ayudaré, porque Pinar del Río tiene en el mundo grandes personas. Entonces en este aniversario que llegue la felicitación a todos los que dirigen la provincia, los que han dirigido históricamente, no voy a decir nombres porque no soy bueno para eso, pero al mismo tiempo creo que el pueblo pinareño y toda su gente merecen un aniversario lindo, unas fiestas enormes y que continúe esa tradición, que no muera bajo ningún concepto. Fui invitado pero no puedo ir porque tengo trabajo internacional, pero con mucho gusto me gustaría que contaran conmigo cada vez que puedan.

“A Pinar del Río lo quiero, lo llevo en el corazón y aquí en Sonando en Cuba estoy representado a la gente mía”.

(Tomado de Cuba Hoy)