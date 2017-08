Conozca al soldado del Estado Islámico que amenazó a España (+ Video)

Esto es lo que se sabe de los sospechosos investigados por los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, que dejaron 15 muertos y más de 120 heridos, luego de la confirmación este jueves de la identidad del octavo fallecido y de la liberación provisional de un segundo detenido.

El grupo está compuesto casi en su totalidad por marroquíes. Entre ellos hay un español. Ocho fallecieron, dos están detenidos por cargos de delitos “terrroristas” y dos fueron liberados.

Ninguno tenía antecedentes penales por delitos de terrorismo, aunque algunos sí por delitos ordinarios.

– Driss Oukabir

Marroquí, de 28 años. Fue detenido el jueves en Ripoll, una localidad de 10.000 habitantes en el norte de Cataluña en la que crecieron la mayoría de los sospechosos. Alquiló la camioneta que sirvió para perpetrar el atentado de Barcelona, aunque alega que era para una mudanza. Hermano de Moussa, uno de los muertos en el atentado de Cambrils -turística localidad costera unos 120 km al sur de Barcelona-, fue imputado de “asesinatos y lesiones de carácter terrorista” y encarcelado.

– Mohamed Houli Chemlal

Español de 20 años nacido en Melilla, enclave español en el norte de Marruecos. Fue arrestado luego de haber resultado herido en la explosión la noche del miércoles 16 de agosto en la vivienda de Alcanar, unos 200 km al sur de Barcelona, donde se sospecha que el grupo preparaba bombas. También fue imputado de “asesinatos y lesiones de carácter terrorista” y encarcelado.

– Mohamed Aalla

Marroquí, de 27 años, también detenido en Ripoll. Un Audi A3 a su nombre fue utilizado por los cinco autores del atentado de Cambrils. Asegura que el vehículo estaba a su nombre por una cuestión vinculada al seguro, pero que era su hermano el que lo utilizaba. El juez lo dejó en libertad provisional.

– Salh El Karib

Marroquí, de 34 años, detenido también en Ripoll. Amigo de Driss y gerente de un locutorio de llamadas al exterior. Habría comprado un pasaje de avión para Driss con su tarjeta de crédito. Asegura que fue para hacerle un favor y que el dinero le fue reembolsado en efectivo. Fue dejado en libertad provisional por el juez, que no constató “relación alguna con las personas que integrarían el grupo terrorista investigado, salvo esporádicas operaciones de envío de dinero”.

Cinco marroquíes de Ripoll fueron abatidos por la policía la madrugada del viernes 18 de agosto en Cambrils luego de abalanzarse con el Audi A3 contra transeúntes y un coche de policía. Portaban falsos cinturones de explosivos y estaban armados con cuchillos y un hacha. Se trata de:

– Moussa Oukabir, 17 años

– Mohamed Hichamy, 24 años

– Omar Hichamy (hermano de Mohamed, edad no suministrada)

– Said Aalla, 18 años (hermano de Mohamed)

– Houssaine Abouyaaqoub (edad no suministrada)

– Younes Abouyaaqoub (hermano de Houssaine)

Marroquí, 22 años. Conductor de la camioneta del atropello masivo en Las Ramblas de Barcelona del jueves pasado. Fue abatido el lunes por la policía entre unos viñedos de Subirats, un pueblo al oeste de la capital catalana. Gritó “Alá es grande” y mostró un falso cinturón de explosivos cuando vio a los policías. Se le atribuyen 14 de las 15 muertes de los atentados.

– Abdelbaki Es Satty

Marroquí de 44 años. Se sospecha que este imán de Ripoll radicalizó a los jóvenes que participaron en el atentado. Murió en la explosión de Alcanar en la vivienda donde se sospecha que la célula confeccionaba bombas, para cometer atentados de m ayor envergadura contra monumentos.

Estuvo en la cárcel en España por tráfico de drogas entre 2010 y 2014, y pasó unos meses en el suburbio Machelen de Bruselas entre enero y marzo de 2016.

-Youssef Aalla

Hermano de Said y de Mohamed, se encontraba en la vivienda destruida en la deflagración cuando los sospechosos manipulaban los explosivos. La policía anunció el jueves haber identificado formalmente sus restos encontrados bajo los escombros.

(Con información de AFP)