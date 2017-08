Cien evacuados y 14 desaparecidos tras alud en un pueblo suizo (+ Video)

Las autoridades suizas temen que haya hasta 14 personas desaparecidas, un día después de un gigantesco deslizamiento de rocas y lodo en una pequeña localidad suiza cerca de la frontera con Italia, dijo la policía.

El pueblo de Bondo, localizado a 130 kilómetros de Milán, en la montaña de Piz Cengalo, fue evacuado tras el deslave ocurrido en la mañana del miércoles. Algunos edificios sufrieron daños, explicó la policía del cantón de Graubuenden.

Imágenes panorámicas mostraban un trecho de destrucción dejado por un río de lodo y piedras.

“Desde anoche sabemos que hay ocho personas desaparecidas en la zona afectada”, que incluye el valle Bondasca, dijo en una rueda de prensa portavoz de la policía cantonal, Andrea Mittner.

Los familiares de seis personas han informado a la Policía de su desaparición, mientras que otras dos personas no han podido ser localizados.

Además hay otro grupo de cinco o seis personas que también podrían haber desaparecido en la avalancha de rocas, piedras y lodo, que ha destruido en total doce establos y viviendas típicas del cantón, pero que no llegó a entrar en el pequeño pueblo de Bondo, de 200 habitantes.

Los desaparecidos son ciudadanos suizos, alemanes y austríacos, pero de momento ni hay niños ni tampoco residentes locales entre los alpinistas y senderistas ilocalizables, aclaró el responsable policial.

El corrimiento de tierra se produjo el miércoles a las 9.30, horas local. Una masa rocosa cayó del Piz Cengalo en un valle detrás la pequeña localidad de Bondo, en el cantón de los Grisones. La corriente de lodo se extendió hasta las puertas de la localidad.

Una alarma que se encendió a tiempo el miércoles permitió que unas 100 personas pudieran huir. Markus Walzer, portavoz de la policía de Graubuenden, dijo a AP que la alarma fue colocada después de que hubo un alud similar hace cinco años.

La policía procedió a la evacuación de un centenar de personas, algunas en helicóptero, por si se producían otras corrientes de lodo o corrimientos de tierra. Varios habitantes pudieron ser albergados en hoteles de los alrededores, sobre todo en la localidad de Castasegna, en la frontera con Italia.

En total, 12 edificios resultaron dañados o destruidos, según la policía. La ruta principal del valle sur de Grisones, que une Stampa con Castasegna, fue cerrada al tráfico.

Durante la noche se llevó a cabo una intensa búsqueda, en la que participó un helicóptero del ejército suizo.

Los residentes en las zonas afectadas y declaradas en peligro fueron evacuados en helicópteros y no podrán regresar a sus casas al menos hasta mañana, viernes.

Las causas del deslizamiento no están claras aún, pero no se descartan los efectos del cambio climático, dado que el Piz Cengalo es un área con “permafrost”, que es la capa de suelo permanentemente congelada, aunque no esté todo el tiempo cubierta de hielo o nieve.

“El suelo se descongela donde aún hay hielo”, explicó Hugo Raetzo, del departamento de Prevención de Riesgos del Ministerio suizo de Medioambiente, y por eso pueden ser inestables esas partes.

Las imágenes muestran la magnitud del deslizamiento, ya que ha movido rocas, piedras y lodo, según el responsable del Departamento para Riesgos Naturales y Forestales, Martin Keiser.

Se trata del mayor deslizamiento de rocas de una montaña en décadas en el cantón de los Grisones.

El experto advirtió que habrá más deslizamientos, pues “un millón de metros cúbicos está aún en movimiento”.

(Tomado de Clarín)