Comienza interrogatorio a los cuatro detenidos por atentados en Barcelona

Los cuatro detenidos por los Mossos d’Esquadra en relación con los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, han comenzado a declarar pasadas las 12.50 horas de este martes ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.

Los detenidos por los ataques que han dejado quince víctimas mortales (Driss Oukabir, Mohammed Alla, Salh el Karib y Mohamed Houli Chemal) han llegado a las dependencias judiciales en varios furgones de la Guardia Civil hacia las 08.30 de la mañana tras pasar la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

A su llegada a la Audiencia Nacional fueron trasladados a los calabozos donde han permanecido cuatro horas a la espera de que el magistrado Andreu iniciara el interrogatorio junto con la fiscal encargada del caso Ana Noé. También están presentes el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y su número dos el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo.

El primero en comparecer ante el juez ha sido Mohamed Houli Chemlal, herido en la explosión de la casa de Alcanar, y cuyo testimonio puede ser clave para explicar los objetivos de la célula yihadista que llegó a acumular más de 100 bombonas de butano en el domicilio.

Los cuatro terroristas están representados por abogados de oficio y, pese a que pueden apoyarse en la declaración con ayuda de intérpretes, es probable que no lo hagan porque hablan castellano, según las citadas fuentes que prevén que el interrogatorio se prolongue esta tarde.

Younes Abouyaaqoub, abatido por los Mossos

Su comparecencia ante el juez se produce un día después de que los Mossos d’Esquadra acabaran con la vida de uno de los miembros del comando yihadista más buscado: Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta que cometió el atropello masivo en las Ramblas. Fue abatido por disparos de los Mossos a media tarde de este lunes en la localidad barcelonesa de Subirats, según ha confirmado la Policía catalana en su cuenta de Twitter.

Abouyaaqoub portaba “adherido al cuerpo” un cinturón de explosivos, aunque los Tedax, área de los Mossos especializada en explosivos, comprobaron que se trataba de un cinturón falso, al igual que el de los cinco terroristas abatidos en Cambrils en la madrugada del viernes. El yihadista fue abatido al grito de “Alá es grande”.

Uno de los detenidos que comparece ante el juez es, precisamente, hermano de uno de los cinco terroristas abatidos en Cambrils Moussa Oukabirr. Es Driss Oukabir, que fue detenido por los agentes tras el atropello mortal de La Rambla en las inmediaciones de la comisaría de Mossos de Ripoll (Girona) hacia donde se dirigía presuntamente para denunciar que su hermano le había robado la documentación para alquilar las furgonetas del ataque.

Mohammed Alla, Salh el Karib fueron capturados en Ripoll, y Mohamed Houli Chemal, herido en la explosión de la madrugada del jueves en la casa de Alcanar (Tarragona), que estalló por los aires la víspera de los atentados donde, los terroristas preparaban los explosivos para perpetrar un ataque mucho mayor en Barcelona y cuyo testimonio puede ser clave para explicar los objetivos de la célula yihadista que llegó a acumular más de 100 bombonas de butano en el domicilio.

Los Mossos confirmaron este lunes que en los restos de la casa de Alcanar (Tarragona) se han encontrado restos biológicos del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, sospechoso de ser el líder de la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils.

Autoridades belgas señalaron ayer que el iman estuvo en su país, pero no le tenían fichado. El alcalde de Vilvorde, Hans Bonte, afirmó este domingo que el imán de Ripoll viajó a esta localidad, muy cercana a Bruselas, entre enero y marzo de 2016, a la que acudió para buscar trabajo. Vilvorde es un ciudad clave en el adoctrinamiento y entrenamiento de yihadistas en Europa y una de las que más terroristas ha enviado a combatir a Siria en las filas de Estado Islámico.

El juez ha recibido el atestado de los Mossos

Fuentes jurídicas han indicado que la previsión es que el juez, que ha recibido este mismo martes el atestado de los Mossos d’Esquadra sobre las diligencias practicadas desde los atentados, acabe a lo largo del día con los interrogatorios de los cuatro.

Lo más previsible es que el juez instructor envíe a los cuatro sospechosos a prisión provisional, y será ya Instituciones Penitenciarias la que decida a qué cárcel les envía. En todo caso, será a una prisión madrileña para que estén cerca y puedan ser trasladados en poco tiempo en caso de que Andreu quiera interrogarles de nuevo.

Driss Oukabir, Mohammed Alla, Salh el Karib y Mohamed Houli Chemal son los únicos cuatro integrantes de la célula desarticulada que siguen con vida ya que los otros ocho han fallecido, bien abatidos por los Mossos d’Esquadra, o bien en la explosión que se produjo en la madrugada del jueves en una vivienda en la que preparaban bombonas de butano para un mayor atentado, tal y como confirmó la Policía catalana este lunes.

Mohamed Houli Chemlal, de 21 años y natural de Melilla, resultó herido grave tras la explosión el día 16 en el chalé de Alcanar (Tarragona) donde la célula yihadista planeaba los atentados desde hacía meses.

Driss Oukabir, originario de Marsella (Francia), es a cuyo nombre se alquiló una furgoneta usada por los terroristas. Ante la Policía, este arrestado afirmó que su hermano Moussa, de 17 años (fallecido junto con otros cuatro terroristas en el atentado de Cambrils), le había robado la documentación.

Mohamed Aallaa, de 27 años y detenido en Ripoll , en hermano de Sadi Aallaa, otro de los cinco terroristas abatido en Cambrils. Salah El Karib, de 34 años, regenta un locutorio y la Policía le relaciona con Driss Oukabir.

Este martes se ha conocido también que algunos de los terroristas implicados en los atentados de Catalunya hicieron un viaje “extremadamente rápido” a París cuyas motivaciones se están investigando.

El ministro francés de Interior, Gérard Collomb, en una entrevista radiofónica, ha señalado que los servicios secretos franceses no tenían controlados a los miembros de la célula, que, a pesar de esta conexión, no está vinculada a Francia. “Sí, ahora hemos visto lo que tramaban, pero no conocíamos a estos individuos (…) Eran exclusivamente españoles”, ha afirmado el responsable francés.

(Con información de Público)