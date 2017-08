Panamericano sub-15 de Béisbol: Cuba vence a los anfitriones y va por medalla en Cartagena

Cuba continuó su cadena de victorias en el III Campeonato Panamericano de Béisbol de la categoría Sub-15, con éxito ante los anfitriones de Colombia por seis carreras a cero, en el estadio cartagenero Once de Noviembre.

Ahora los isleños, como punteros de la etapa de la súper ronda, juegan este viernes ante República Dominicana, que también aspira a estar mañana sábado en la jornada final por la discusión de las medallas.

Frank Blanco, con 3.2 episodios y Jordys Martínez 5.1, se combinaron en el montículo para propinarle la blanqueada a los dueños de casa. La victoria correspondió al tirador relevista. Por Colombia perdió el abridor Francisco Lucumí, quien trabajó en cuatro innings.

Ivanis Pulsan fue el más destacado en la ofensiva por la isla antillana con bateo de 3-2, incluidos un doble, una base por bolas recibida, dos anotadas y una carrera impulsada.

En la propia jornada, Panamá superó categóricamente a Brasil 11 carreras por 1 en siete capítulos, mientras que Estados Unidos, el otro favorito para ir por la corona, aplastó a República Dominicana por 16 carreras por una, con súper nocaot en tan sólo cinco entradas.

Hasta ese juego con los norteamericanos, la novena quisqueyana era la única escuadra que se había mantenido invicta en la justa.

Además del Cuba vs. Dominicana, en esta penúltima fecha actuarán en la super ronda Brasil vs. Estados Unidos y Colombia vs. Panamá.

Asimismo, en la rueda de consolación del certamen, Argentina se impuso en su primer éxito en el torneo a Honduras en el estadio Rafael Nar de la vecina localidad de Turbaco por 15 carreras por 11, en tanto Puerto Rico le colgó derrota por 4-3 a Nicaragua.

Clasificación de los seis mejores equipos, de los cuales saldrán este viernes los cuatro conjuntos que el sábado disputarán las medallas: