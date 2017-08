Gonzalo Rubalcaba en concierto, este sábado en el Gran Teatro de La Habana

El pianista y compositor cubano Gonzalo Rubalcaba, quien reside hace más de 20 años en Estados Unidos, ofrecerá un concierto este sábado en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Por iniciativa del maestro Chucho Valdés, Hernán López Nussa, Gonzalo Rubalcaba y otras grandes figuras de la música, la instalación cultural acogerá una jornada de conciertos dedicado al pueblo cubano hasta el día 26 del presente mes.

Rubalcaba, señaló en conferencia de prensa que el programa es una síntesis de su trabajo en los últimos 10 años, y recreará parte del disco Fe.

El virtuoso instrumentista, reverenciado como una de las principales figuras del jazz cubano, estará acompañado de otros artistas de elevado crédito internacional.

El escenario complementará su brillo con la presencia de la pieza Hermitage, de Pat Metheny, guitarrista estadounidense de jazz, uno de los más grandes músicos de este género, y galardonado con innumerables reconocimientos, entre ellos 20 Premios Grammy.

Asimismo, dirá presente la obra My love and you, del compositor norteamericano David Raksin, quien legó a la cultura universal más de 100 composiciones para películas y más de 300 para televisión, conocido por el apelativo de “el abuelo de las bandas sonoras”.

El programa constituido por ocho piezas cuenta con dos que Rubalcaba dedica a sus hijos.

Rubalcaba expresó que hace un mes emprendió la gira por Italia, Francia, España e Inglaterra, que se extenderá a varias naciones de Asia, acompañado por el maestro Chucho Valdés.

Estos momentos juntos nos hacen recordar las memorias del pasado, lo que permite que la música sea mejor y fluya, ya que ambos compartimos los mismos referentes musicales, destacó.

Añadió que tuvo la oportunidad de estar junto a Chucho mientras grababan un documental sobre la obra de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más difundido en el mundo, por la cantidad y calidad de sus obras.

(Con información de ACN)