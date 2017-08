Gerard Piqué: Es la primera vez que veo al Madrid superior

Luego de la segunda derrota consecutiva de los blaugranas ante el equipo de la capital española, han aparecido las palabras del defensor Gerard Piqué: “es la primera vez desde que estoy en el Barça que veo al Madrid superior”.

El jugador catalán insistió, además, en que los locales “presionaron muy bien” y que el de este miércoles ha sido un partido “difícil”.

“Los estados de ánimo también influyen en el fútbol y ha sido un partido difícil. Es verdad que quizá es la primera vez que hemos sentido que el Madrid ha sido superior, pero tenemos que aprender a vivir con ello”, ha afirmado Piqué.

El futbolista ha reconocido que las dificultades no son solo deportivas: “Sabemos que no estamos en el mejor momento, ya no sólo a nivel de equipo sino de club. Tenemos que estar juntos y remar hacia adelante”. “Parece que vayamos por caminos separados pero no es así”, ha dicho sobre la directiva, y añade: “Tenemos que ir a una, todos juntos para ser más fuertes. Creo que es la consigna de todos”.

Piqué también ha querido cerrar la polémica con el mánager deportivo de la entidad, Pep Segura, tras asegurar que su gol en propia puerta en la ida de la eliminatoria fue “determinante”. “No hay ningún problema, hablé con él. Lo decía en general”, ha concluido.

(Tomado de La Vanguardia)