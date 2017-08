Respuesta a “Interpretaciones lógicas y creativas: Un reto que enaltece”

Este tipo de acertijo no siempre es bienvenido por quienes miden su calidad por la existencia de cálculos numéricos o conteos geométricos curiosos y retadores. Pero yo los intercalo porque tengo la certeza de su gran importancia para el desarrollo del pensamiento inteligente, creativo culto y analítico.

Una vez más ustedes sobrepasan mis expectativas, realmente hay construcciones intelectuales brillantes en cada uno de los tres incisos.

Algunos no solo lo tomaron en sus dimensiones humorísticas y escribieron lecciones de civilidad, buenas prácticas y cultura antigua como el caso de los amigos Oro, Andrés y Pioneer. Gracias a ustedes por la riqueza que aportan.

El día que se me ocurra escribir un libro con los acertijos y el proceso de crecimiento del conocimiento nacido del intercambio podíamos estar ante un excelente libro ¿Están de acuerdo conmigo?

Ah, la imagen de identificación se la debo a José Raúl Concepción que me ha propuesto variarlas en dependencia de la característica de cada acertijo. Espero sus comentarios sobre esta iniciativa.

Antes de ir a lo particular deseo recomendar la lectura de algunas respuestas en que el acertijando vinculó los tres incisos. Mención especial para Sachiel, creativo holístico de respeto. También a Rafa_GA, ya leerán al final su respuesta.

Sachiel escribió: Tengo el cerebro frito, profe, estos calores no me dejan razonar…. pero Rolando, el papa de la niña, no madrugó y por eso Dios no lo ayudo a conseguir lo que quería, metiéndose una cola de diez horas, por lo que se fue molesto por no conseguir lo que quería, estar viejo y cansado, tener sacrolumbalgia y dolor en la cervical, hambre y sed, y acordarse de que venía familia del interior. Al salir, se le desenrolló la soguita que llevaba para amarrar la compra, y parecía un niño arrastrando un carrito imaginario…

Ahora vamos a realizar algunos comentarios y utilizar la sabiduría aportada por ustedes en cada inciso, con una elemental cura ortográfica de mi parte.

I

Una niña de siete años de edad le pregunta a su madre “¿Mamá, es verdad que a quien madruga Dios le ayuda?” La madre sin pensar le dijo que sí y le puso un ejemplo; pero la niña que era muy imaginativa le puso un contraejemplo.

La madre le puso el ejemplo clásico de la persona que había madrugado se había encontrado una moneda de oro de 22 quilates en la calle. La niña le dijo que seguramente otro que madrugó más la había perdido.

Pero ustedes han roto todos los estándares.

la loca dijo: “La niña le dijo recuerdas el día que madrugamos para hacernos los análisis y no había agua”.

qwe dijo:

– Mamá: “Si mi corazón mira tú eres el vivo ejemplo de eso, mira como te levantas temprano todos los días y Dios te ayuda con las notas del colegio…..si!!”

-Hija: “Pero Mami y porque a Pepito que vive más lejos que yo y se levanta mucho más temprano Dios no lo ayuda en sus notas y lo tengo que ayudar yo!!! eh!!??”

TNT dijo:

-El ejemplo que le puso la madre fue: “si te levantas temprano vas y regresas más rápido a donde vayas”.

-Y el contra ejemplo de la niña fue: “Sí, si tienes en que ir, ¿pero si no tienes en que ir? Regresas? Jejeje”

Krly dijo: “Sencillo… el contra-ejemplo está en cada trabajador honrado de mi país”.

II

Rolando estuvo rotando frente al mostrador en una larga y sostenida cola (fila) por más de dos horas; al cabo de ese tiempo se retira y da una explicación. Enuncie no menos de cinco posibles causas de la decisión de Rolando.

Aclaro que los acertijandos que no estén familiarizados con el “deporte colero cubano”, pueden quedarse botados, es decir perdidos en el llano.

En una etapa de oro en Cuba, el periódico Juventud Rebelde dominical tenía una página completa en que en su parte superior aparecía un artículo de Gabriel García Márquez; y en la parte inferior uno de Enrique Núñez Rodríguez. Yo hacía la cola para comprarlo. Pues bien en uno de esos domingos Enrique escribió algo fabuloso sobre las colas (filas de espera), ya que son cada vez más los amigos de otras nacionalidades que leen esta columna. Enrique decía que Cuba era el único país en el que se preguntaba por el último de la cola. Las respuestas podían ser diversas: Conmigo vienen dos que están por llegar; estoy rotando; por favor soy yo, pero debo ir para otra cola, si viene alguien le dice que voy detrás de usted; estoy marcando para los 30 alumnos de mi aula en la Secundaria; y así montones de inventos callejeros.

Yo había escrito estas cinco razones para retirarse de la cola:

1. No sacaron el producto que estaba esperando y se cansó de esperar.

2. Estaba esperando a una persona que tenía el dinero y no llegó.

3. Rolando tiene un desajuste mental que le hace disfrutar las colas (filas por si acaso).

4. Rolando padece de HPB y no pudo aguantar más.

5. Rolando quiere hacerle homenaje a su nombre y por eso estuvo Rotando.

Ahora lean estas maravillosas respuestas:

Carlos Manuel dijo: “Recibió una llamada de su esposa que le decía que debía regresar a la casa por una situación excepcional”.

TNT dijo:

-Se le olvido tomarse el captopril.

-Tenía maleza de estómago.

Andrés dijo:

-Quizás pensó que alguien comprara su turno y no sucedió.

q dijo:

-Estaba enamorado de la dependiente.

-Lo llamaron por celular y le dijeron que no iría el transporte que le ayudaría a transportar la mercancía

Alberto Medina dijo:

-Utilizaba la cola como pretexto para encontrarse con su amante

Ariel Núñez Morera dijo:

-Rolando es sociólogo. Ha estado dos horas estudiando la cola en vivo e in situ para su nuevo artículo científico ¡La de cosas interesantes que habrá visto!

-¿Qué se siente al ser el número uno en una cola? ¡Y no fueron 15 minutos, Warhol, fueron dos horas!

Rafa_GA dijo: “El motivo fue que se percató que tenía un hueco en el bolsillo del pantalón y se le habían perdido los 50 pesos que tenía destinados para la compra”.

Krly dijo: “El Yogurt que había venido no era el sabor que le gustaba y rotó para esperar que sacaran el sabor que él quería y al final nunca lo sacaron”.

qwe dijo: “grgrgrgrgrgr (Sonido estomacal!!) Ya sabía yo que la carne de cerdo no era fresca!!!!!!”

Pioneer dijo:

-Rolando tenía que pasarle endovenoso el medicamento a su Familiar enfermo a una hora determinada la cual se acercaba peligrosamente, el transporte le obligaba a tener dos horas de margen y decidió desistir de comprar el cárnico estatal, tendría que comprarlo más caro pero esos lujos son necesarios cuando de la puntualidad del tratamiento se impone.

-Rolando es un anciano con incontinencia urinaria sondeado y la bolsa se le había llenado y tuvo que marcharse.

III

Un hombre bastante viejo y cansado, en una concurrida calle tiraba de un cordel sin nada en el extremo.

Una interpretación algo sarcástica pero buena:

Se imagina usted lo complicado que hubiese sido que estuviese estado empujando el cordel.

Otras con mayor sentido:

Pensaba que tenía a su hámster que se zafó y no lo sintió, era un hombre viejo y cansado.

Está demente

Es un viejo jaranero que quiso llamar la atención de los transeúntes

Pero la riqueza la garantizaron muchos de ustedes que ahora cito

q dijo: “Vendía globos y se le volaron”

Alberto Medina dijo: “Este hombre de avanzada edad tras el pasar de los años ha perdido una por una las facultades por las que era conocido en su juventud y madurez ya ha perdido tanto que se resguarda en un cordel con el cual arrastra cada momento que lo hizo feliz en sus años pasados”.

Jose R Oro dijo: Respuesta trivial: “El pobre viejo está más loco que una cabra”

Otras respuestas: “Quiere ver si alguien le compra el cordel’ No le pone nada al extremo para mostrar que se puede usar para atar paquetes, o para pescar o para muchas cosas, es un cordel versátil que no tiene un solo fin predeterminado.

Ariel Núñez Morera dijo: Regresa extenuado de sus ejercicios matutinos en el círculo de abuelos. El cordel es uno de sus implementos.

krly dijo: Se dirigía hacia el cobre arrastrando un cordel ya que había hecho una promesa…

qwe dijo:

-Yo: Cándido el viejo amigo de la esquina (si ese que le gusta la walfarina, no disimules que tu lo conoces) ahora tiene mascota nueva, y la va mostrando al barrio entero dice que es un perro de lo más fino de raza(no, dice que tiene pedigrí!! jajá) y le puso chuchito….ah mira por ahí viene vamos a ver quién le regalo dicho animal….

-Tu: Hijo pero si a ese hombre le hubieran regalado un perro así ya lo hubiera cambiado por una botellas de Habana Club!!

-Yo: Que no ya verás deja que doble la esquina.

-Tu: Te apuesto 20 pesos a que ya no tiene perro.

-Yo: Lo dijiste!!! voy en esa, que falta que me hacen los 20 pesos.

—-Cándido doblando la esquina—–

-Tu: Ajá!!! Mira…míralo tú mismo…..donde está el perro….

– Yo: Si hijo toma los 20 pesos!!!que al parecer el perro lo trae en la mano y ya va por la mitad!!!(Botella de Habana Club Añejo Reserva) un gustazo!

Rafa_GA dijo:

El anciano caminaba por una calle concurrida arrastrando un cordel porque pregonaba: !Tendedera! !Coge tu tendedera aquí! !Barata la tendedera! En ese momento una mujer que llevaba a su hija para la escuela se acerca para preguntar el precio. El anciano le dice que el rollo vale a 50 pesos. Rolando que se dirigía hacia su casa y pasa por allí en ese instante ayuda al anciano a enrollar el cordel y le hace un halago a la mujer. La mujer compra el cordel, le sonríe a Rolando y se marcha con su hija para la escuela. Rolando le dice adiós a la niña y cruza la calle. Y el anciano continúa su camino pregonando: !Tendedera!.

Olvidé contarles que Rolando rotaba la cola porque esperaba a que pasara alguien conocido para pedirle los 50 pesos prestados ya que se había dado cuenta que los suyos los había perdido. Como esto no ocurrió, decidió irse. Fue entonces que asistió al anciano que pregonaba las tendederas, el cual le estaba vendiendo un rollo de cordel a la mujer que se había encontrado los 50 pesos. Rolando llevaba una jaba de mimbre, hecha por él mismo que aunque no estaba nueva se veía fuerte. Al anciano le gustó la jaba pues en ella podía guardar su mercancía sin temor a que se le extraviara y le dice a Rolando que se la compra en 50 pesos. Rolando acepta enseguida y luego de despedirse del anciano, de la mujer y de la niña, regresa a realizar la compra planificada. MORALEJA: (Todo vuelve a su lugar de origen).

Hasta el próximo acertijo.