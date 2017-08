Messi, Buffon y Cristiano son los nominados al Premio UEFA

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de la Supercopa de España contra el Barcelona. Las preguntas se centraron principalmente en la sanción a Cristiano por la acción del partido de ida.

Orgullo: Me siento orgulloso de todo lo que han hecho. No ha sido fácil llegar aquí. Tenemos talento, pero hay mucho trabajo por detrás. El trabajo bien hecho tiene recompensa. El trabajo de todos. Desde la plantilla al cuerpo técnico. Hay muchas personas que trabajan detrás. Hay que felicitar a todos por el trabajo bien hecho. Esto es el inicio de una temporada muy larga y complicada. Todos los años son así. Cada día va a ser más difícil.

Disgusto: Estoy molesto. No me voy a meter con los árbitros, pero cuando miras todo lo que pasó… Pensar que no va a jugar Cristiano cinco partidos con nosotros… Ahí pasa algo. Estoy molesto con esto. Todo el mundo está molesto. Por poco que ha hecho es mucho tiempo para él.

Asensio y sus minutos: Bale y Asensio están trabajando muy bien. Lo que queremos es siempre trabajar bien. Luego vamos a tener muchos partidos, muchos cambios y equipos diferentes durante todo el año. Nosotros nos preparamos para que cuando jugué quien juegue lo haga bien.

Arbitraje: Lo que pasó, pasó, pero cuando lo miras detenidamente… Al final lo ves y piensas que cómo le han podido meter cinco partidos. Espero que lo estudien. Se va a reunir el comité y solo quiero que lo miren bien. Estoy molesto, sí, cuando veo la sanción.

Imágenes del partido: No sé lo que va a pasar. Ahora te estoy mostrando lo que siento. Después de haber visto otra vez el partido. Es normal que me moleste. No hablo del árbitro porque es difícil y se puede equivocar. Pero cuando veo la repetición y que le han metido cinco partidos…

¿Cómo está Cristiano? En lo de Suárez no me meto. Lo que te puedo decir es que Cristiano está molesto porque quiere jugar. Cuando no juega no está contento.

¿Plantilla cerrada? Estoy muy contento con la plantilla y todos los jugadores. Se van a quedar todos. Como siempre digo, hasta el 31 puede pasar de todo… Esto no lo controlo yo. Lo que te puedo decir es que estoy contento con los jugadores que yo tengo.

¿Cree que se le tiene ganas a Cristiano? No lo sé. Creo que no. Espero que no. Espero que lo haga con conciencia y que lo hagan porque es su trabajo. Yo me quedo con lo de los cinco partidos. No es para tanto. Sólo eso. Cada uno hace su trabajo. Yo voy a intentar hacer el mío con mis jugadores. Pero hoy sí que estamos molestos porque Cristiano no va a estar con nosotros en mucho tiempo.

¿Qué debería hacer el Madrid? Nosotros lo que vamos a hacer es esperar a mañana. El comité se reunirá mañana y después de esta cita vamos a ver que hacemos nosotros…

Remontada del Barcelona: En el fútbol no hay nada sentenciado. Hay un partido de vuelta que vamos a tener que jugar bien porque el Barcelona es un muy buen equipo que te puede meter en cualquier momento en dificultades. En el partido de ida han tenido ocasiones. Nosotros tenemos que hacer un buen partido. Tenemos que jugar la Supercopa hasta el final para ganar.

Fútbol del equipo: Un entrenador cuando empieza a jugar esperas que lo haga bien. En la gira hemos dicho que nos preparamos para eso. Para jugar bien el día 8 de agosto. Y al final ese día llegamos y competimos muy bien. Ganamos con personalidad y ese es el trabajo de la gira. Aunque los resultados no fueron buenos, el trabajo sí que lo fue. Ahora que empieza la temporada de verdad estamos contentos. Queda mucho trabajo por hacer. Nos interesa el día a día.

Cambios de Valverde: Lo veremos mañana. El equipo que va a jugar en el Barcelona lo va a hacer bien y van a intentar ganar. No nos vamos a relajar. Nos espera un partido difícil como en la ida. O más todavía…