Usain Bolt: “No me arrepiento de haber competido en Londres”

El astro jamaicano del atletismo Usain Bolt afirmó que una carrera no puede cambiar lo que hizo durante años, tras perder en el Campeonato Mundial de Londres-2017 su primera final de 100 metros en la última década.

El hombre más veloz del planeta aseguró que no se arrepiente de haber competido en éste su último Mundial y que no volverá a correr de modo profesional, pese a no haber podido ganar ninguna de las dos pruebas que disputó en la capital británica.

“No me arrepiento de haber estado en Londres porque mis fans me querían ver un año más y por eso estoy aquí. Estoy feliz de haberles dado lo que querían independientemente de cómo salió”, afirmó Bolt, después de que una lesión en una de sus piernas le impidió acabar el tramo final del relevo 4×100 m.

“He visto a muchos retirarse y volver y ser peores de lo que fueron, y yo no quiero ser uno de esos”, añadió Bolt en la rueda de prensa que cerró el Campeonato Mundial de Londres.

Ganador de 11 oros mundiales y ocho olímpicos, Bolt destacó que fue un certamen con muchas sorpresas, incluida la suya, y que la mitad de los favoritos no lograron sus objetivos.

“Yo hice lo mejor que pude y no sé por qué paso lo que pasó, pero creo que fue por alguna razón”, señaló el afamado sprinter jamaicano.

Sobre su lesión del sábado, explicó que ya en el calentamiento antes de la final sintió su músculo un poco tenso y sugirió que el largo rato que la organización hizo esperar en la pista a los finalistas del relevo por una entrega de medallas le influyó negativamente.

La noche estaba ventosa y nos tuvieron fuera como 15 minutos por la ceremonia de medallas. Yo les dije que por qué nos hicieron salir tan pronto y esperar tanto, pero qué puedo hacer, tengo que seguir las reglas, dijo.

El considerado por muchos como el mejor atleta de la historia afirma que deja como legado a los niños la enseñanza de que ‘todo es posible si se trabaja duro’ y que se puede llegar a ser el mejor sin necesidad de doparse.

Tras apuntar que le gustaría jugar al fútbol si la lesión que sufrió se lo permite y que se ve comentarista sólo en grandes campeonatos, pues no le gusta estar sentado, agradeció a los periodistas, entre ellos también los que escribieron ‘cosas malas’ sobre él, el haberlo seguido todos estos años.

Así, el Mundial de Londres-2017 pasará a la historia como la despedida de Usain Bolt, quien se despidió del atletismo con un bronce en 100 metros, una prueba donde estuvo imbatible en Mundiales y Juegos Olímpicos entre 2009 y 2016, y una inesperada lesión en el relevo 4×100 m.

