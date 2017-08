Carlos Tabares, lince giraldillo siempre

Carlos Alberto Tabares Padilla es de los icónicos peloteros cubanos de todos los tiempos.

Mucho antes de “patentar” la frase de dejar la piel en el terreno que dio la vuelta al mundo en el Primer Clásico Mundial ya “el Taba”, como le dicen íntimos, allegados y aficionados, se había granjeado el respeto y la simpatía de los más exigentes seguidores de la pelota en un país de campeones.

Todavía están latentes sus robos de base, sus espectaculares atrapadas en los jardines, el bateo oportuno, su picardía.

Hoy, ya en retiro del amor de su vida y con 43 años, el excelso atleta asume como “jefe técnico” de la selección de Industriales, donde igualmente es el coach de tercera.

“Fui el primer sorprendido con ese nombramiento. Nunca se había tenido en cuenta. Lo más cercano que conocía con similar función era coach de banco”, dice en diálogo con Cubadebate, mientras se preparaba para el juego de los Leones azules de la capital ante los Piratas de Isla de la Juventud en la LVII Serie Nacional.

“El profesor Víctor (Mesa) tuvo a bien incluirme en el colectivo de dirección desde que asumió el mando, pero no me pasó por la cabeza que me daría la responsabilidad de llevar lo técnico, que comenzó con su conformación de la novena, lo cual hicimos de conjunto. Creo que la confianza se la dio mis 17 años de capitán de los azules y la buena relación que tenemos”, reveló el campeón olímpico de Atenas, Grecia, en el 2004.

“Todo el tiempo que estuvo con la selección de Cuba en la Liga Can-Am y en el Tope Cuba-USA estuve al frente de la preparación”, argumentó.

“Te agrego que debo de proponerle el line up del día, tratar del pitcheo y estar en otras tareas estratégicas para el juego. Obviamente, le propongo y él decide. Eso lo venimos haciendo desde la Copa Antillana de Acero”, abundó.

“Para el caso de Ruddy Reyes nos reunimos y decidimos que cuando estuviera listo, conversaremos con la Comisión Nacional, para subirlo. Él ya está bateando y corriendo, solo falta que gane en potencia en su brazo de lanzar. Es un gran pelotero y creo que merece la oportunidad”, adelantó.

“Industriales es de los que menos novatos tiene. De los que valoramos vimos varios lanzadores y preferimos darle seguimiento en la academia tal vez para la temporada venidera. Hay muchachos de mucha perspectiva, pero no se deben de apurar”, expresó quien en la temporada del 2006 comandó a los robadores de base con 24.

“Creo que es tan duro retirarse como asumir la tarea que llevaré junto a la de coachar en tercera. No quiero defraudar. A veces pienso y actúo como pelotero, pero eso se va quitando y lo más importante es que ha existido respeto de todos los peloteros”, dijo el subcampeón del I Clásico Mundial.

El retiro oficial del “Lince giraldillo”, como bien lo calificara el veterano comentarista deportivo Andy Vargas, de la emisora capitalina COCO, tendrá lugar más adelante, tras 25 temporadas en que se coronó con los azules en seis campañas (1992, 1996, 2003, 2004, 2006 y 2010).

El selecto club de peloteros cubanos con medio siglo o más jugando béisbol consecutivamente la comandan aquí el pinero Carlos Alberto Yanes Artiles (28) y el capitalino Enrique Díaz (26).

Tabares se unirá oficialmente pronto a ellos. Así cumplirá con su afición decir adiós al deporte activo en la edición LVII de la Serie nacional en su otra casa, el Latinoamericano.

“Será más adelante pero en la actual temporada, me dijeron. Ahora me centro en que mi equipo tenga un buen arranque. Tengo la certeza de que Industriales estará en la pelea por la clasificación y después habrá que contar con nosotros. Bajo la dirección del profesor Víctor nos multiplicaremos”, concluyó.

Por lo pronto queda la propuesta de muchos de retirar el número 56 del equipo azul, honor a la grandeza del ex jardinero.

Y es que seguramente, Carlos Alberto Tabares Padilla será en un futuro candidato al Salón de la Fama del Béisbol Cubano.