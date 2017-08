Respuesta a “resolver y dar una explicación lógica creativa”

I

La respuesta correcta es 55= 10+ 15*3 = 10 + 45.

El triángulo= 15; el cuadrado= 10 y el círculo=3

Muchos la lograron aunque no todos la explicaron.

Hubo dos tipos de respuestas erróneas generalizadas. No tuve tiempo para tabularlas, pero como ya dijo un colega fueron más los que respondieron 28 que 195. Algunos calificaron el acertijo de demasiado fácil y sin embargo su respuesta fue incorrecta.

Quienes respondieron 28, no leyeron bien la última ecuación y no se percataron de que el segundo operador es de multiplicación y no de suma. Aquí se produce aquello de que en lugar de leer con los ojos, se lee solo con la mente. Como todos los anteriores eran signos +, siguieron la rima. Las figuras juegan un papel distractor.

Vale resaltar que muchos rectificaron y pasaron de 28 a 55. “Recordemos que errar es de humano y rectificar es de sabio”

Los no pocos que pusieron 195, no recordaron que si no se hace explícito por el uso de paréntesis o similares, la multiplicación tiene prioridad sobre la suma, es decir primero se multiplica y luego se suma. También algunos rectificaron, no sé si por cabeza propia o porque vieron las respuestas de otros. Pero si aprendieron entonces vale. Al responder 195, me recordaron la regla de un lenguaje de programación en que la prioridad de las operaciones- sin prioridad explícita-, se establece de izquierda a derecha.

En la tercera ecuación había que hacer una interpretación especial para darle el valor correcto al círculo; ya que no se hace explícito el significado de juntar dos círculos. Esto forma parte del picante que le pongo a un ejercicio que es verdaderamente fácil. Es inmediato despejar que dos círculos juntos son igual a 6. Por tanto el operador que resuelve es el de la suma y el círculo es igual a 3 como dedujeron la gran mayoría. Tienen la palabra Ezequiel, Martin y William. Ya David adelantó su interpretación que coincide bastante con la mía.

Lo de los tiempos no es algo suficientemente riguroso, pero da una idea de la agilidad del pensamiento matemático. También es un mensaje tácito sobre esa dicotomía entre resolver rápido y resolver bien. Como regla el apresuramiento es fuente de errores, aunque hay problemas en que la rapidez en llegar a una solución correcta es decisiva. Dejo esto para que cada cual reflexione y podamos debatir..

Hubo algunos tiradores de piedras, y le doy este calificativo, ya que no fundamentaron su respuesta, algunas de ella con números aparentemente locos.

Una felicitación para Raine Bello que nos dice que es un niño con séptimo grado de escolaridad. Raine, ustedes son la esperanza del mundo como dijo nuestro José Martí. Te invito a seguir esta columna, ojalá un día podamos encontrarnos personalmente.

Le agradezco al colega José Raúl de Cubadebate que tuvo que sudar neuronas para que la tabla no se le desconfigurara.

II

Debes darle una explicación lógica-creativa a esta expresión. Ojalá que alguien logre aplicar el pensamiento divergente.

“Hay 10 tipos de personas… Los que fundan y aman y los que odian y destruyen”

La respuesta principalmente lógica es la que interpreta el 10 como un número binario y no decimal y todo queda bien, ya que 10 en binario corresponde al número 2. El sistema de numeración binario que es el primario de las computadoras digitales, se basa en dos dígitos: el cero y el uno.

Un acertijo similar me lo sugirió Hubert Ramos, brillante colaborador que tuve en mis años como Director del CENSAI. Él me propuso la siguiente redacción, que otros acertijandos citaron: Hay 10 tipos de personas, los que saben de binario y los que no. Yo introduje esta modificación para no darle esa pista y sí una mayor riqueza interpretativa.

Cuando dije que esperaba la aplicación del pensamiento divergente, era precisamente esperando que algunos se aferraran al 10 decimal y buscaran las alternativas en nuevas clasificaciones dicotómicas.

Le sugiero leer lo que escribió el amigo JR Oro, algo muy interesante descontando el lapsus de la relación de Indira con Mahatma Gandhi, que el egregio Pioneer le alertó con mucho respeto.

Recordemos que el pensamiento divergente o lateral atribuido al hemisferio cerebral derecho-no sin debate científico-, es el que no sigue los caminos lógicos y secuenciales del pensamiento vertical o convergente. En el pensamiento divergente lo ilógico puede ser el camino a la solución de un problema de respuesta abierta. Les sugiero buscar más información sobre el pensamiento divergente, será una fuente de gran enriquecimiento personal.

También meritoria la respuesta de Prietosolo, que aplicó combinaciones con cierta dosis de creatividad. Lo felicito

Algo similar para anail que me complació al aplicar el pensamiento lateral con gran creatividad y sentido axiológico.

Edo le puso el sabroso ingrediente del otro punto de vista, aunque se ancló en el sistema binario.

Hermes y Filippo hicieron un análisis de matemática combinatoria muy bueno con un colofón cognitivo significativo. May aplicó el operador negación y así podría haber rebasado la cifra de diez.

El amigo Pioneer tomo el camino del pensamiento divergente e interpreto 10 como decimal; luego entró en un contenido muy interesante. Le eché de menos a la caracterización de los personajes de la Redes Sociales de un colega como Oro y otros similares. ¿Crees que caben en algunas de las que escribiste?

Les agradezco a los amigos Oro y a Eduardo Ortega por compartir conmigo la alegría de tantas respuestas. Según una clasificación de mi autoría más de 499 es superviral, para este tipo de trabajo y su cobertura divulgativa. Creo que ha sido mi acertijo con más respuestas, aunque algunos se repitieron. Al momento de enviar a Cubadebate este documento, ya existían 678, pero los últimos no he podido leerlos.

También agradezco a Rogelio Torras por su saludo. Fíjate compañero del ayer lejano y de hoy que mi labor no es principalmente periodística, es un esfuerzo por promover el pensamiento lógico y creativo, desde la Matemática aunque no solo desde ella.

Quedo a la disposición de los acertijandos de Para Pensar…