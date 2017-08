“Despacito”, primer video que supera los tres mil millones de vistas en YouTube

La canción Despacito, del puertorriqueño Luis Fonsi con la colaboración de su compatriota Daddy Yankee, continúa arrasando en todo el mundo y hoy se convirtió en el primer video que sobrepasa la cifra de tres mil millones de vistas en YouTube.

El tema caribeño superó a See You Again, de los estadounidenses Wiz Khalifa y Charlie Puth, canción que formó parte de la banda sonora de Rápido & Furioso 7 y tuvo especial dedicatoria al fallecido actor Paul Walker.

Despacito tiene, al momento de redactar esta nota, unas 3 mil 27 millones 700 mil 315 reproducciones.

Despacito batió el récord en 203 días y no se contabiliza el número de visitas de ninguno de los tantos remix que se han hecho, en especial el de Justin Bieber, que acumula más de 469 millones de vistas.

“Romper el récord del vídeo más visto de todos los tiempos en YouTube es realmente increíble, no solo para mí, sino para la música latina y nuestra cultura”, señaló Luis Fonsi.

El artista destacó el papel jugado por YouTube para lograr el éxito “global” de Despacito y que esta canción en español llegara “a audiencias de todo el mundo”.

“Todo lo que ha pasado en los últimos seis meses ha superado todas mis expectativas y estoy agradecido de que la gente la haya disfrutado tanto y continúe cantándola, bailándola y compartiéndola”, añadió.

Daddy Yankee llamó la atención sobre los cambios en la industria de la música y el poder de plataformas como YouTube.

Bailando, de los cubanos Descemer Bueno y Gente de Zona con el español Enrique Iglesias, se mantiene todavía en el top-10 de lo más visto en Youtube con 2 mil 284 millones 289 mil 671 vistas.

Los 10 videos más vistos en la historia de Youtube

1. 3.023.531.861 – Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (12 de enero de 2017)

2. 2.998.450.286 – Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth (6 de abril del 2015)

3. 2.920.880.100 – PSY – Gangnam Style (15 de julio del 2012)

4. 2.698.020.038 – Justin Bieber – Sorry (22 de octubre de 2015)

5. 2.591.207.554 – Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars (19 de noviembre de 2014)

6. 2.358.058.205 – Masha and The Bear (Episode 17) (31 de enero de 2012)

7. 2.302.075.406 – Taylor Swift – Shake It Off (18 de agosto del 2014)

8. 2.283.884.640 – Enrique Iglesias – Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona (11 de abril del 2014)

9. 2.218.833.488 – Maroon 5 – Sugar (14 de enero del 2015)

10. 2.187.726.602 – Katy Perry – Roar (5 de septiembre del 2013)

(Con información de EFE)