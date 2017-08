Neymar presentado en el PSG: “Mi corazón me pedía estar aquí” (+ Video)

Neymar, el fichaje más caro de la historia del fútbol, fue presentado por el París Saint-German, club que pagó la exagerada cifra de 222 millones de euros al FC Barcelona para contar con los servicios del brasileño. En una conferencia de prensa en el Parque de los Príncipes a la que asistieron unos 400 periodistas, el nuevo “10” parisino explicó por qué se marchó del equipo catalán.

Llegada: “Por la ambición que tiene este club. Querer ganar, buscar algo más grande. Nuevos retos. Estoy donde me pedía mi corazón. Espero ayudar a nuestro equipo a todos los títulos más grandes y más importantes.”

Protagonismo: “No me ha influenciado. Mi deseo de venir a París es porque era un nuevo reto para buscar algo diferente, no es porque me sintiese incómodo por falta de protagonismo. No es lo que quiero ni lo que venía a buscar. Busco un nuevo desafío, a por nuevos títulos y nuevos retos.

Intentos pasados del PSG y diferencia con este: “Es complicado, es difícil hablar de esto. Dios hace las cosas en el momento correcto. Me dijo que el momento era ahora y por eso estoy aquí. Estoy loco por empezar a entrenar y jugar con mis compañeros”.

Buenas sensaciones en el vestuario, amistades: “Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida por estar bien adaptado en el equipo, la ciudad. Ha sido un momento de mucha tensión, pensando que hacer con mi vida. Dejé muchos amigos y estoy feliz de dejar amigos allí. El fútbol pasa rápido y crear amistades por donde vas es una de las mejores cosas. He sido muy feliz en estos cuatro años y creía que era el momento de buscar nuevos retos. Hablé con los brasileños que estaban aquí, estaban animados y muy felices. Creo que ya me siento en mi casa”.

Dudas sobre ir al PSG: “Pensaría lo mismo. No es porque tenga amigos aquí, vengo por un contexto general. No ha sido fácil. Pense muchas cosas y en todo momento estaba con la cabeza en que hacer con mi vida. Mucha gente quería que dijera algo pero es muy complicado hablar de algo que no tenía muy claro. Me pedían una cosa que era imposible de contestar. En el momento que estuve totalmente convencido, lo hice. Ha sido lo que mi corazón me ha pedido. Hablé con Dios todos los días para que me diese una dirección y ha sido esta”.

Debut mañana: “Sí, si puedo jugar mañana quiero hacerlo.”

Mensaje a la afición del Barça: “Quiero transmitirles mucho cariño y mucho respeto. He sido muy feliz en esos cuatro años. No tengo ninguna queja. Estoy muy feliz porque hice una historia en el Barcelona en la que he ganado muchos títulos, he metido muchos goles… Sé que no se puede dejar a todos contentos. Quiero agradecerles su cariño”.

Un fichaje solo por dinero: “Esos no saben nada de mi vida. No me importa el dinero, yo lo primero que pienso es en la felicidad y en la felicidad de mi familia. Si fuese por el dinero estaría en otros sitios y no aquí”.

Jugador más caro de la historia: “No tengo presión por ser el jugador más caro. Peso y mido lo mismo, 69 kilos… (risas).”

Cláusula: “Calma acabo de llegar (risas)”.

Estado físico de cara al debut: “Sí, estuve entrenando. Llevo dos días sin entrenar por todo lo que ha pasado pero estoy listo. He pasado por el campo y ya tengo ganas de ponerme la camiseta y empezar a jugar. Jugar al fútbol es lo que más me gusta, ¿por qué no mañana?”.

Posición en el terreno de juego: “Todavía no lo sé. No he hablado con el entrenador. Siempre digo que me gusta jugar, sea donde sea. Si estoy entre los once titulares, aunque sea de portero, puedo jugar”.

Partidos contra el PSG: “Casi todos los partidos contra el PSG siempre metía goles y hoy me siento muy bien porque he venido a un equipo que tiene jugadores con mucha calidad. Quiero ser uno más y ayudar al PSG. Todos queremos jugar con los mejores y creo que los mejores están aquí”.

Tweet de Piqué: “Fue un momento de broma. Nos juntamos para comer y ahí el acabó poniendo la foto. Estábamos de broma. Yo le pedí que no lo pusiera, no lo tenía claro. Yo no lo sabía y esa ha sido la manera en que Piqué ha expresado sus sentimientos sobre mi situación.”

Sentimientos: “Fue un momento de mucha presión. He tenido poco tiempo con Valverde pero me trató muy bien.”

Comparación con Figo: “Yo no me equivoqué en nada con el club. Estoy triste por la manera como la mayoría o la minoría de aficionados están pensando así. Todos tienen el derecho de querer quedarse o irse. No somos un robot. Si llega un momento en el que te quieres ir, el jugador tiene todo el derecho. No he sido irrespetuoso con nadie. Le doy las gracias a los jugadores y a toda la afición que me ha recibido bien estos cuatro años”.