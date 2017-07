Barcelona gana 3-2 al Real Madrid en el clásico de pretemporada

El FC Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en un partido amistoso celebrado en Estados Unidos como parte de la Internacional Champions Cup. Los catalanes se pusieron por delante bien rápido en el partido con goles de Lionel Messi al tercer minuto del encuentro e Ivan rakitic al séptimo.

No obstante, los blancos despertaron en el Hard Rock Stadium de Miami gracias a Mateo Kovacic. El joven centrocampista marcó un golazo al 14′ y 22 minutos más tardes asistió a Marco Asensio en un contragolpe letal.

La última palabra la dijo Gerard Piqué, quien envió al fondo de la red una falta cobrada por Neymar y muy mal defendida por la defensa del Madrid.

Crónica del partido

Un Real Madrid-Barça en Miami a 30 de julio a las 2:05 de la madrugada, no nos engañemos, es un Clásico rebajado por el márketing y por la falta de puntos y clasificación. En 15 y 18 días habrá otros dos muy diferentes. No obstante, despertaba curiosidad cómo encararían ambos un choque tan extemporáneo y desubicado.

A priori, el equipo envuelto en una vorágine provocada por la posible fuga de una de sus estrellas, debería entrar más afectado. Y el otro, doble campeón, con un clima calmo en el que todo parece salir sólo, aprovecharía su autoestima para dominar el evento. Pero el fútbol y los Clásicos no atienden a lógicas. Ni en Miami.

Tardó tres minutos Messi en demostrar que para él tiempo y lugar no son excusa. Apoyado en una mala anticipación de Ramos y un par de rebotes afortunados, abrió fuego cuando el Madrid apenas la había tocado.

Otros tres minutos y una mala salida del balón de Carvajal brindó a Rakitic la opción de fusilar a Keylor, tras previo paso la bola por Neymar y Suárez. Tres más tarde pudo repetir el croata con otro tiro duro que salió rozando el poste. Y a Suárez se le fue alto poco después.

No había Madrid, ni lo hubo hasta que uno de sus futbolistas de escalafón secundario tomó el mando. Kovacic recortó a los 13′, resolviendo con un tiro cruzado uno de sus ya clásicos eslalon. Dio resuello a los de Zidane, que gozaron de ocasiones para empatar en pies de Benzema y Modric.

Pero fue un espejismo. El Barça volvió a acosar el área de Keylor con una facilidad sorprendente, tanto como la ineficacia de Messi y Neymar ante puerta en tres acciones clarísimas. El Madrid nunca dejó de ser un caos, pero no suele morir en estado de desorden.

Asensio destapó una fuga del Barça y montó un contrataque de miedo. Se apoyó en su carrera en el resuelto Kovacic para plantarse ante Cillessen y resolver con soltura en el 36′. Empataba un partido que bien podían ir ganando los culés por dos o tres goles. El Madrid, la pegada y su mística de no perdonar al rival.

Mismo desorden

Cuatro cambios de Zidane al descanso no cambiaron el orden del Madrid. A los cinco minutos, una mala marca de Nacho en una falta lateral de Neymar permitió a Piqué rematar a placer ante Keylor. Un error de verano, imperdonable en otra época del año.

El encuentro siguió entre cambios y ocasiones. Tres del Barça por una del Madrid, por establecer una media. Volvió a perdonar Neymar un mano a mano que salvó Navas. Y otro tiro escorado, alto. Y Suárez en carrera, con de nuevo Keylor en el camino. Y Nacho despejando bajo palos un tiro de Umtiti…

Intercaladas y sobre todo al final, en los momentos en los que se midieron las segundas unidades, el Madrid tuvo más opciones. Isco y Bale se encontraron con un meritorio Cillessen, que ya no está sólo de pega.

El Madrid no está completo y no sólo porque le falte su mejor jugador. Sigue siendo pronto para conclusiones, pero no ha ganado en tres partidos y eso siempre genera dudas. El Barça, aún con defectos, parece más maduro, pero sabe que las curvas que se avecinan pueden hacerle retroceder.