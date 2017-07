Fidel y Yuri Gagarin, un lazo que perdura en la historia

Hace 56 años, el 24 de julio de 1961 el Comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, recibió en el aeropuerto internacional “José Martí” al soviético Yuri Gagarin, quien se había convertido el 12 de abril de ese año en el primer cosmonauta del mundo.

Dos días después, en el acto en conmemoración del VIII Aniversario del ataque al Cuartel Moncada, Fidel menciona a su invitado en su discurso , en la Plaza de la Revolución “José Martí”, en La Habana.

“Por eso, porque en nuestro recuerdo están bien presentes aquellos dos hechos, y por cuanto en aquellos mismos días nuestro pueblo, en un acto de gran heroísmo derrotó a los mercenarios invasores, y habiendo el Gobierno Revolucionario creado la Orden Nacional de Playa Girón para premiar a todos aquellos hombres que hayan realizado hechos extraordinarios en favor de la paz, y en favor de la ciencia, y en favor del progreso de la humanidad, o bien en la lucha contra el colonialismo y contra el imperialismo, nada más justo que condecorar con la primera Orden de Playa Girón al primer cosmonauta del mundo, al comandante Yuri Gagarin, para que así vaya siempre unido el recuerdo de esos dos hechos, que ocurrieron casi simultáneamente; para que así vaya siempre unido el recuerdo de esos dos actos heroicos; para que así vaya siempre unido el recuerdo de esas dos grandes victorias por la paz mundial”.

Continuaba: “Parece que la garganta no me quiere acompañar mucho. Yo le había dicho al comandante Gagarin que mientras yo pronunciara mi discurso él le podía dar dos veces la vuelta a la Tierra (…). Él dice que hasta ahora nada más habría podido darle una vuelta y media a la Tierra. Es decir que me queda media vuelta para cumplir mi palabra, pero la garganta no me quiere acompañar mucho en el día de hoy (…)” .

