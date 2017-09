Pedro Luis Lazo, un ‘99’ con 100 puntos de optimismo

“Soy optimista con lo que tengo. Creo que vamos a clasificar entre los cuatro primeros de la etapa, e inclusive aspiro a una cifra de victorias próxima a las treinta”.

Así me dijo Pedro Luis Lazo, el nuevo manager de Pinar del Río, cuando le pregunté sobre las posibilidades de la novena verde de cara a la venidera Serie Nacional.

El otrora estelar del team Cuba se notó satisfecho con las primeras semanas de alistamiento, una de cuyas sesiones pude presenciar hace una horas en los predios del Capitán San Luis.

“Hemos hecho una preparación sin problemas hasta el momento”, señaló. “Estuvimos dos semanas en la playa buscando mejorar la forma física, y ahora trabajamos dobles sesiones diarias en el estadio provincial. Tengo una preselección que cuando se le sumen los jugadores del sub-23 debe andar cercana a los 50 peloteros. Es importante destacar que hay un grupo grande de ex jugadores importantes ayudando en la preparación, como son los casos de Giraldo González, Reinaldo Costa, Giraldo Iglesias y otros”.

Según Lazo, la base del equipo debe ser muy parecida a la del año pasado, con Olber Peña en la receptoría; William Saavedra, Pedro Luis Dueñas, Juan Carlos Arencibia y Donal Duarte en el infield; y Lázaro Emilio Blanco, Reinier León y Raidel Álvarez en los jardines. Luis Abel Castro sería el designado, y el staff de abridores contaría en sus puestos de cabecera con Yosvani Torres, Vladimir Baños, Erlis Casanova y Yaifredo Domínguez.

Le comento entonces que las salidas hacia Japón de Liván Moinelo y Raidel Martínez debilitan sobremanera los relevos de Pinar, pero aunque lo reconoce, se confiesa seguro del trabajo que pueden ofrecer en ese rol Frank Luis Medina, Isbel Hernández y Michel Martínez.

El bateo, como siempre, será la gran incógnita de los Vegueros. No obstante, el ‘99’ sostiene que “los muchachos se están viendo muy bien en las prácticas a pesar de que las cargas son intensas, y espero que esta vez podamos revertir la historia. Para eso necesito que Raidel Álvarez conserve la forma que ha mostrado en la preparación y que Duarte y Saavedra me den unos 30 jonrones entre los dos”.

Con un cuerpo técnico donde Raciel Sánchez y Jesús Bosmenier se harán cargo del pitcheo, Luis Giraldo Casanova trabajará con el bateo y Primitivo Díaz y el propio Señor Pelotero estarán en las líneas como coaches, Lazo adelanta que no tiene una línea de trabajo completamente definida, “pero desde ahora te garantizo que no me gusta el toque de bola, porque cuando era lanzador cada vez que el equipo contrario se decidía por el sacrificio yo sentía un alivio tremendo”.

Finalmente, reclamo su opinión sobre el hecho de que este año el público podría estar más pendiente de los managers –con el arribo de Víctor Mesa a Industriales y los debuts de Kindelán y él mismo- que de los desafíos en el terreno.

“No sé cómo será con los demás, pero pienso que aquí la gente se va a fijar en Lazo al principio, los primeros días, y después se les va a hacer habitual esa presencia en el dugout y se pondrá la atención en los peloteros, que son los protagonistas de esta historia”.