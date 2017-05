Futbolista cubano de la categoría sub-15 gana Balón de Oro en torneo internacional

York Alejandro González, miembro de la selección cubana categoría sub-15 que se llevó el título en la Cayman Airways International Youth Football Cup, fue galardonado recientemente con el Balón de Oro del certamen.

El futbolista de Camagüey conversó en exclusiva con Prensa Latina para hablar del evento en Islas Caimán, que contó con la participación de equipos de Norte, Centroamérica y el Caribe, más una representación del Manchester City inglés.

“Tuvimos apenas una semana para prepararnos. Casi no teníamos información alguna de los equipos, pero nos sentíamos confiados por la unidad de todos. El año anterior habíamos sido goleados en la final, pero en esta ocasión supimos sobreponernos a un gol en contra y ganamos 2-1 al Manchester City”.

“Éramos favoritos en mi criterio. Ellos sabían jugar la pelota, pero no querían esforzarse del todo, pero para nosotros sí tenía mucho interés cada juego, y es un gran logro para Cuba porque no acostumbramos a competir fuera del país”.

La selección antillana logró imponerse en la fase clasificatoria a los conjuntos de Bahamas Tottenham; con marcador de 8 goles por 0; luego sobre el Ceiba FC Honduras (4-2)mientras igualaba en la última fecha a 2 goles, ante el Harbour View FC, de Jamaica.

En la fase semifinal Cuba goleó 4-0 al Cavaliers Soccer Club jamaicano, con tres dianas decisivas de York Alejandro.

Al principio, dijo, se empieza algo tenso, pero tras el calentamiento vas liberando la tensión. Soy mediocentro y el entrenador me dio libertad de atacar y aprovechar cada opción, pero me gusta hacer ambas funciones: atacar y defender.

Las armas fundamentales eran nuestros delanteros y la unidad. Con ello nos sobraba para ganar ese torneo, agregó.

El futbolista cubano mereció la distinción de Jugador Más Valioso por conjugar su capacidad goleadora con el liderazgo en la media cancha, características que, según especialistas, lo convierte en uno de los principales prospectos del país.

“Cuando marqué tres veces en la fase semifinal me informaron que era el líder con 6 goles. Obtuve ese premio y el Más Valioso. Mi primera vez en un torneo de ese tipo, una experiencia increíble. Me erizaba cuando me premiaban. Sentí mucho orgullo por mis entrenadores y la gente que me sigue”, expresó.

En medio de la tercera jornada de la fase conclusiva del Campeonato Nacional de Fútbol de primera categoría, la cancha del municipio de Minas en Camagüey acogió el recibimiento especial a York Alejandro, quien mostró al público presente su trofeo individual, gracias a su actuación en Islas Caimán.

“Aquí en mi pueblo el recibimiento ha sido excelente. Dedico este resultado a mi familia y a mis compañeros de equipo quienes ya nos preparamos para la final de nuestra competencia escolar. Ahora queda esforzarme más para crecer como atleta”.

Según información de la Asociación de Fútbol de Cuba, los discípulos del DT Andrés Roldán participarán en un torneo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a disputarse en los Estados Unidos a finales de año.

Cuba, ubicada en el puesto 163 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol, cifra sus esperanzas en la nueva generación, en especial los chicos de la selección sub-15 que terminó una racha de más de un lustro sin ganar un evento en el plano internacional.

(Con información de Prensa Latina)