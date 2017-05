Video viral, una niña rechaza a “Donald Trump”: Eres una desgracia para el mundo

El video tiene una duración de apenas 17 segundos, pero en menos de 24 horas ha conseguido superar las 120 mil vistas en Youtube. En la secuencia, una niña rechaza a un imitador profesional de Donald Trump que intenta abrazarla. La pequeña se voltea y le dice a quien ella supone que es el presidente de los Estados Unidos: “You are a disgrace to the world” (eres una desgracia para el mundo).

En realidad se trataba Anthony Atamanuik, un imitador de Trump que firmaba un programa de comedia. Pero la reacción de la niña, sus gestos y la “cara de regaño” ante el supuesto mandatario convirtieron en viral al simpático video. Y por supuesto, la frase que le espeta sin miramientos al falso Trump ha hecho reflexionar a miles en las redes sociales. A veces unas pocas palabras dichas con sinceridad por una niña tienen más repercusión que discursos enteros de políticos.

Atamanuik, a través de Twitter, calificó a la pequeña como “valiente, graciosa e inteligente”. Por su parte, varios internautas alabaron la acción de la protagonista del corto video con frases como “ella me hace sentir orgulloso de ser estadounidense” o “esta niña es mi nueva heroína”.

El video: