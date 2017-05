Inició en Cuba décima Jornada contra la Homofobia y la Transfobia (+ Video)

Ocurrió el 17 de mayo del año 2008, el Pabellón Cuba fue la sede y la comunidad LGBTI, por primera vez, la protagonista. Aquel día nació la primera Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, evento que este miércoles inició su décima edición.

Una década después, la sociedad cubana es más tolerante, respetuosa e inclusiva, destacó hoy en conferencia de prensa Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

“Hemos avanzado a nivel político, porque el tema se ha posicionado dentro del Partido, que se ha de encargar, y lo ha hecho, de que nuestras propuestas se expresen en la política del país, incluso a nivel legislativo. El trabajo del Cenesex es de referencia mundial, nos hemos fortalecido, formado miles de activistas por los derechos sexuales en toda Cuba”, resaltó Mariela en el Centro de Prensa Internacional de La Habana.

La Jornada, que se extenderá hasta el próximo 20 de mayo, comenzó con la presentación de la campaña educativa “Me incluyo”, que cada dos años renueva su eje temático, el cual se centra en esta ocasión en el bullying o acoso escolar homofóbico y transfóbico.

“¿Por qué hemos escogido la escuela? Precisamente, porque es una de las instituciones más importantes de la sociedad”, dijo la directora del Cenesex.

Aunque “Cuba tiene un nivel bastante bajo de incidencia de esta problemática, no significa que no exista. Para nosotros no es importante la cantidad, sino la vivencia de cada ser humano. Este comportamiento discriminatorio hace mucho daño. No hacemos la campaña porque es un problema grande, sino porque existe y no hay conciencia de ello”, aseguró la Doctora.

Numerosas investigaciones de las ciencias sociales, jurídicas y médicas denuncian al bullying como una realidad, que permanece invisibilizada en la mayoría de los casos, pero subsiste en los centros educativos del país, explicó la sexóloga.

Por tal motivo, la campaña que se desarrolla en estrecha alianza con el Ministerio de Educación (MINED), se enfoca no solo en educar a la población en general, sino en formar a los maestros. “Queremos brindarles herramientas metodológicas, que les permitan prevenir este fenómeno en las escuelas, el espacio idóneo para que los niños aprendan a amar y respetar a todos”, afirmó Mariela.

El Doctor Alcides Roca Zayas, especialista del Departamento de Salud Escolar del MINED y coordinador del Programa de Educación de la Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos, también presente en la rueda de prensa, aseguró: “En las 10 mil 400 instituciones educativas cubanas promovemos acciones con el fin de erradicar todo tipo de violencia, que refuercen los derechos humanos y sexuales de los educandos, para que estos disfruten de una vida sana, responsable y feliz”.

El alcance internacional de la Jornada Cubana es reconocido por diversos líderes globales. Esta mañana, la actriz y cantante transexual chilena Daniela Vega, protagonista del filme “Una mujer fantástica”, dijo:

“Yo viví un proceso de amor en mi casa y un proceso de contención escolar cuando la necesité y hoy soy resultado de ello. Es difícil cuando el Estado no reconoce ciertos derechos, como pasa en Chile, y es muy alentador que ocurra en un lugar como Cuba, que desde las instituciones tengan la capacidad de replantearse la existencia y la diversidad humana como algo válido y positivo”.

El amplio programa del evento promete exposiciones de fotografía, una muestra cinematográfica en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, conferencias magistrales, paneles teóricos, espectáculos culturales y la tradicional Conga, el 13 de mayo, desde La Piragua y hasta el Pabellón Cuba Cubana, sitio fundacional de la Jornada.

“Por escuelas sin homofobia ni transfobia” es el lema de la décima Jornada Cubana, cuyos mensajes mensajes de inclusión y respeto ante la diversidad pretenden hacer de este mundo un espacio un tilín mejor, porque “las sociedades que sueñan tienen mucho por hacer, y cuando logran algo, tienen que seguir soñando”, dijo hoy la Doctora Mariela Castro Espín.

Vea el spot de la 10ma Jornada Cubana