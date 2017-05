Yordanis Samón declara que todavía no sabe con cuál equipo jugará la próxima Serie

El granmense Yordanis Samón Matamoros, que ocupó el primer lugar en varios apartados ofensivos en el pasado campeonato cubano de béisbol, ha declarado recientemente que no sabe con cuál equipo disputará la próxima temporada.

No, eso todavía no está definido, no se con cuál lo haré fueron exactamente sus palabras en una conversación rápida con la Agencia Cubana de Noticias, luego de la gala de premiaciones de la SNB, efectuada en Bayamo con la asistencia de los peloteros más destacados de la pasada temporada y de glorias de la historia del béisbol cubano.

El sobresaliente atleta dijo que tiene varias opciones, pero se negó a comentar más sobre eso y otros temas relacionados con decisiones recientes y futuras.

En la gala, se vio serio todo el tiempo, aunque integró el equipo Todos Estrellas ofensivo y recibió varios premios individuales y aplausos y felicitaciones del público.

Samón Matamoros, seleccionado el mejor bateador designado de la anterior SNB, se ha convertido en uno de los peloteros más polémicos del país, al menos en esta provincia, pues, después de jugar durante 14 campañas con el equipo de este oriental territorio y ser una de sus principales figuras, abandonó el plantel para incorporarse a los Cocodrilos, conducidos durante los últimos años por Víctor Mesa.

Según se conoció en aquel momento, el destacado deportista, también conocido como El Bombardero de El Dorado, denominación relacionada con el poblado bayamés donde nació, se marchó de los Alazanes, porque quería ser campeón de la SNB e integrar el Cuba.

Para lograr esos objetivos parecía muy favorable jugar con el plantel matancero, ubicado entre los tres primeros en las temporadas recientes, y bajo las órdenes de Víctor Mesa, director del elenco nacional en varias ocasiones.

Debutante en SNB en el 2002, cuando fue seleccionado Mejor Novato del Año, Samón Matamoros verdaderamente brilló con los Cocodrilos y demostró otra vez que es uno de los mejores bateadores del país.

Fue líder en carreras anotadas (65) e impulsadas (76), hits (126) y dobles (27), y se ubicó en el segundo puesto entre los de mayor promedio ofensivo, pues bateó para 387, y solo fue superado en ese aspecto por Jefferson Delgado, quien lo hizo para 403.

A pesar de esos sobresalientes resultados personales, el extraordinario atleta no logró sus dos objetivos fundamentales, en un año donde se efectuaron la Serie del Caribe, en México, y el Clásico Mundial, principal evento del béisbol para selecciones nacionales, y tampoco fue tenido en cuenta para desempeñarse en ligas extranjeras.

Quiso el destino -y esto parece el guión de una película- que fueran los Alazanes quienes eliminaran a los Cocodrilos en la semifinal de la SNB y lograran el título, por primera vez en la historia, al vencer en la final a los Tigres de Ciego de Ávila, lo cual les garantizó el boleto para participar en el certamen caribeño, en México.

Carlos Martí, timonel de Granma, fue también el del conjunto al Clásico, en el cual la provincia oriental fue la más representada con siete atletas.

Actualmente, existe mucha especulación sobre el futuro de Yordanis Samón, quien también tiene experiencia como refuerzo en Isla de la Juventud y Holguín, y algunos lo ubican con los holguineros y hasta con Industriales, conjunto de la capital, que puede ser conducido por Víctor Mesa.

(Con información de la ACN)