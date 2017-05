Aquí están los nominados a los premios Tony 2017

A casi un mes de que se lleve a cabo la 71 entrega de los Premios Tony, la organización del certamen dio a conocer a los candidatos a recibir el más alto reconocimiento del teatro en Estados Unidos.

Los actores Cate Blanchett, Bette Midler y Kevin Kline se posicionan como los favoritos por sus papeles protagónicos. Blanchett se encuentra entre las nominadas como Mejor Protagonista en Obra Dramática, por su participación en la obra The Present, compitiendo contra Sally Field, en The Glass Menagerie; Jennifer Ehle, por Oslo; Laura Linney, en Lillian Hellman’s The Little Foxes; y Laurie Metcalf, por A Doll’s House.

Mientras que en la categoría de Mejor Protagonista de un Musical, Midler se sitúa entre las favoritas por su papel en la reposición Hello, Dolly!. Enfrentándose con Denée Benton, en Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812; Christine Ebersole y Patti LuPone, ambas en War Paint; y Eva Noblezada, por Miss Saigon.

Por su parte, Kevin Kline sobresale por su protagónico en el montaje Present Laughter, alcanzando la candidatura de Mejor Protagonista en Obra Dramática. En su categoría, el actor competirá con Denis Arndt, en Heisenberg; Chris Cooper, en Doll’s House, Part 2; Corey Hawkins, en Six Degrees of Separation; y Jefferson Mays, en Oslo.

Entre las producciones más destacadas del año se encuentran A Doll’s House, Part 2, Indecent, Oslo y Sweat, nominadas como Mejor Obra Dramática. Y en la categoría de Mejor Musical, Come from Away, Dear Evan Hansen, Groundhog Day y Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812. En cuanto a los protagonistas masculinos de un musical, la lista la encabezan Ben Platt, por su papel en Dear Evan Hansen; Christian Borle, por Falsettos; Josh Groban, por Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812; Andy Karl, por Grounghod Day; y David Hyde Pierce por Hello, Dolly.

Los Premios Tony 2017 tendrán lugar el próximo 11 de julio en el Radio City Music Hall de Nueva York, en una ceremonia que tendrá como anfitrión al multipremiado actor Kevin Spacey.

(Con información de ABC)