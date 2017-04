Sufrida victoria del Real Madrid 2-1 sobre el Valencia

Sufrida victoria del Real Madrid sobre el Valencia (2-1), en un partido en el que los madridista han tenido el control del balón, pero en el que el Valencia, pese a perder ha generado más peligro. Un primer gol de Cristiano en una de sus pocas intervenciones acertadas y uno de Marcelo deshaciendo el empate logrado por Parejode falta, han dado el triunfo a los blancos. Cristiano desperdició el lanzamiento de un penalti. Importante triunfo del Madrid, en uno de los pocos partidos complicados que le quedaban.

La crónica

Los días de lluvia son días mudos. Y más cuando son inesperados. Son días en los que parece que haya un acuerdo universal para que el único sonido que se oiga es el de las gotas impactando contra el cristal de la ventana. Un falso silencio que sólo es capaz de romper un grito desgarrador como el de Marcelo celebrando su gol, el del Bernabéu chillando un “Otra vez” por detrás de ese “Gooool” que se escuchaba bajo las nubes, el sonido de la Liga.

Necesitó el Madrid de nuevo desatar una locura desesperada para ganar. Se siente cómodo durmiendo en una cama de pinchos y parece inquieto cuando colchón y almohada son mullidos. El golazo de Parejo parecía hacer estallar la Liga, pero lo que hizo fue cortar el cable blanco, el que desencadena una serie de sinsentidos que empiezan con Morata tirando sombreros en un córner y con Marcelo chutando a gol con la pierna derecha.

Marcelo, el que no hizo falta en el Clásico, en aquel partido que el Madrid perdió porque es un animal de instintos, porque le puede la fe y la épica se le sale por las orejas. Marcelo, el que grita los goles como quien se lanza contra el enemigo en la batalla sin darse cuenta de que la acaba de ganar y su estandarse descansa en la red rival. Marcelo, el símbolo de la locura del Real Madrid, el que guardó bajo candado ese comodín que tiene el equipo blanco para pegarse un susto en la Liga.

Aunque de sustos vive el Madrid, continuamente, jornada a jornada. Un minuto tardó Santi Mina en mandar un balón al palo, aunque no sirvió de aviso para un equipo que jugó al tran tran, a un ritmo infinitamente inferior al de Riazor. Es lo tremendo de la plantilla de Zidane. Dos equipos completamente diferentes que conviven en el mismo vestuario y que tienen el mismo ADN. Ante el Valencia salió trotón y no supersónico.

El Madrid fue creciendo en dominio hasta que a Carvajal le cayó un balón en la banda. Le dio tiempo a controlarlo, sacarse un caramelo del bolsillo, quitarle el envoltorio, darle un par de pasadas en la boca y buscar a lo lejos a Cristiano con un centro medido a la cabeza que Ronaldo no falla ni en pesadillas.

El que sale en ellas es el que le amargó en la segunda parte. Parejo no pudo remediarlo y es comprensible. Tener a Modric cerca da ganas de abrazarle, de achucharle y no soltarle, pero la cosa cambia cuando se está jugando un partido y estás dentro del área. Cristiano plantó la bola en los once metros y Diego Alves se colocó sobre la línea. Como dos vaqueros del Oeste, con la diferencia de que el portero se tiró para detener la bala y no para esquivarla. Lo del brasileño ya no puede ser casualidad.

Y empezó a perdonar el Madrid. Hasta que Parejo mandó una falta a la escuadra a ocho minutos del final, para desgracia de su equipo. Porque a este Madrid o le marcas en el último segundo o nunca le cierras la tapa del cajón de madera. Lo que hizo ese tanto fue reactivarle, devolverle a la incomodidad, a la cama de pinchos. Donde reposa tranquilo el equipo que sigue dependiendo de sí mismo para ganar esta Liga.